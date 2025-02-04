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Tesla, Kaliforniya'da uzun süredir lider olduğu elektrikli araç pazarında ilk kez ciddi bir düşüş yaşadı. 2024 yılı itibarıyla şirketin satışları yıllık bazda yüzde 11,6 gerileyerek yaklaşık 27 bin araç daha az teslim edildi. Kaliforniya Yeni Araba Bayileri Derneği (CNCDA) verilerine göre, Tesla'nın eyaletteki pazar payı 2023'te yüzde 60 iken, 2024'te yüzde 52,5'e düştü.

Bu gerilemeye rağmen Tesla, Kaliforniya’da en büyük elektrikli araç üreticisi konumunu koruyor. Ancak dikkat çeken nokta, şirketin satışları düşerken elektrikli araç pazarının genel olarak büyümeye devam etmesi. Eyalette elektrikli araç satışları yüzde 1,2 artarken, Tesla hariç tutulduğunda diğer üreticilerin satışları yüzde 20 yükseldi. Elektrikli araçların toplam otomotiv pazarındaki payı ise yüzde 22’ye ulaştı.

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Tesla’nın yaşadığı bu düşüşün ardında birkaç temel neden bulunuyor. Artan rekabet, tüketici tercihlerinin değişmesi ve fiyat politikalarındaki dalgalanmalar şirketin satışlarını etkileyen başlıca faktörler arasında. Ayrıca, üretim ve teslimat süreçlerindeki stratejik değişikliklerin de bu gerilemede rol oynadığı düşünülüyor.

Kaliforniya, Tesla için sadece ABD’nin değil, küresel çapta da en önemli pazarların başında geliyor. Buradaki pazar payının düşmesi, şirketin genel satış performansına da doğrudan etki edebilir. Tesla’nın bu trendi tersine çevirmek için nasıl bir yol izleyeceği ise tam bir merak konusu olacaktır.

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Tesla en önemli kalelerinden birinde ciddi bir düşüş yaşadı