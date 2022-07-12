Amerikan savaş gemisi açık denizde yedek parça basabilecek

ABD Pasifik Filosu, amfibi hücum gemisi USS Essex'e bir 3D yazıcı konuşlandırıldığını duyurdu. Bu sayede gemi mürettebatı gerek duyulması halinde doğrudan açık denizde yedek parça üretimi yapabilecek. Yeni sistem uzun vadede zaman ve paradan tasarruf sağlayacak.
ABD Donanması'ndaki gemiler eğitim amacıyla her ay iki haftaya kadar denize açılıyor. Hatta daha uzun süreli seferlerde bu süre altı ila dokuz aya kadar çıkabiliyor. Dolayısı ile gemi üzerinde yedek parça üretim yeteneklerine ihtiyaç var.
En hızlı çözümlerden biri
USS Essex'e kurulan 3D baskı sisteminin sektördeki en hızlı çözümlerden biri olduğu belirtiliyor. Söz konusu makine 25 x 25 cm boyutuna kadar alüminyum parça üretebilme kabiliyetine sahip. Böylelikle yakıt adaptörü, soğutma plakası, hava tahliye valfi ve valf kapağı gibi parçaları basabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...