Amerikan savaş gemisi açık denizde yedek parça basabilecek

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ABD Pasifik Filosu, amfibi hücum gemisi USS Essex'e bir 3D yazıcı konuşlandırıldığını duyurdu. Bu sayede gemi mürettebatı gerek duyulması halinde doğrudan açık denizde yedek parça üretimi yapabilecek. Yeni sistem uzun vadede zaman ve paradan tasarruf sağlayacak.

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ABD Donanması'ndaki gemiler eğitim amacıyla her ay iki haftaya kadar denize açılıyor. Hatta daha uzun süreli seferlerde bu süre altı ila dokuz aya kadar çıkabiliyor. Dolayısı ile gemi üzerinde yedek parça üretim yeteneklerine ihtiyaç var.

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En hızlı çözümlerden biri

USS Essex'e kurulan 3D baskı sisteminin sektördeki en hızlı çözümlerden biri olduğu belirtiliyor. Söz konusu makine 25 x 25 cm boyutuna kadar alüminyum parça üretebilme kabiliyetine sahip. Böylelikle yakıt adaptörü, soğutma plakası, hava tahliye valfi ve valf kapağı gibi parçaları basabilecek.

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