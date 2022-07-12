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    Marvel'ın yeni Kaptan Amerika filminin yönetmeni belli oldu

    Falcon and The Winter Soldier dizisiyle birlikte evrendeki Kaptan Amerika rolünü üstlenen Anthony Mackie başrollü yeni Kaptan Amerika filminin yönetmeni belli oldu.
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    Kaptan Amerika 4'ün yönetmeni belli oldu
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    Marvel bildiğiniz gibi Disney Plus ile birlikte dizilere başladı ve dizilerle birlikte evrenin yeni dönemindeki karakterlere bir ilk bakış sundu. Bu karakterlerden biri de yeni Kaptan Amerika.

    Yönetmen Julius Onah

    Bildiğiniz üzere Marvel Sinematik Evreni'nin yeni Kaptan Amerika'sı artık Anthony Mackie. Geçtiğimzi saatlerde de Kaptan Amerika 4'ün yönetmeni belli oldu. Filmin yönetmeni The Cloverfield Paradox'u yöneten film yapımcısı Julius Onah olacak.

    Şu an için bu yeni filmin konusu, oyuncu kadrosu, yayın tarihi gibi detayları belli değil. Ancak 2025'ten önce görmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca filmin senaryosunu da Falcon and the Winter Soldier'ın yaratıcısı Malcom Spellman yazıyor.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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