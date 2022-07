Marvel'ın yeni Kaptan Amerika filminin yönetmeni belli oldu

Tam Boyutta Gör

Marvel bildiğiniz gibi Disney Plus ile birlikte dizilere başladı ve dizilerle birlikte evrenin yeni dönemindeki karakterlere bir ilk bakış sundu. Bu karakterlerden biri de yeni Kaptan Amerika.

Yönetmen Julius Onah

Bildiğiniz üzere Marvel Sinematik Evreni'nin yeni Kaptan Amerika'sı artık Anthony Mackie. Geçtiğimzi saatlerde de Kaptan Amerika 4'ün yönetmeni belli oldu. Filmin yönetmeni The Cloverfield Paradox'u yöneten film yapımcısı Julius Onah olacak.

Şu an için bu yeni filmin konusu, oyuncu kadrosu, yayın tarihi gibi detayları belli değil. Ancak 2025'ten önce görmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca filmin senaryosunu da Falcon and the Winter Soldier'ın yaratıcısı Malcom Spellman yazıyor.

