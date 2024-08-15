Anadolu Isuzu, elektrikli BIG,e'nin test üretimine başladı

Modern şehirlerin taşımacılık alanındaki ihtiyaçlarına yanıt vererek, birçok sektöre uygun çözümler sunacak olan BIG.e'nin yüksek manevra kabiliyeti ile şehir içi teslimatlarda, özellikle bulut market, bulut restoran ve kargo hizmetlerinde önemli rol oynayacağı belirtiliyor. BIG-e, yaklaşık 4 metreküp kargo hacmine, 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine ve 9.4 kW gücünde bir elektrikli motora sahip.
Üç farklı batarya kapasitesine sahip olan BIG.e; 10,5 kWh kapasiteli batarya ile 100 km, 15,7 kWh batarya ile 135 km, 21 kWh batarya ile 170 km menzil sağlıyor. BIG·e’nin en büyük avantajlarından birisi de tıpkı bir cep telefonu gibi standart priz üzerinden şarj edilebilmesi ve 5 ila 9 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabilmesi. Ayrıca daha hızlı şarj etmek isteyen kullanıcılar için de beş farklı şarj çözümü bulunuyor.
BIG,e, özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla da dikkat çekiyor. Elektrikli aracın tasarımı, German Design Awards’da "German Design Awards Gold 2023" ödülüne layık görüldü. Önümüzdeki süreçte elektrikli ve alternatif yakıtlı araç modellerini artırmayı hedefleyen Anadolu Isuzu; Ar-Ge ekibi ile bu konuda yoğun bir şekilde çalışarak, yenilikçi ve çevre dostu araçlar geliştirmeyi sürdürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.