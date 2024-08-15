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Tam Boyutta Gör Son kilometre taşımacılığında artan talebi karşılamak için müşteri beklentileri doğrultusunda Anadolu Otomotiv Sanayi tarafından geliştirilen tam elektrikli BIG.e, son kullanıcılar ile buluşmak üzere test üretimine geçti.

Modern şehirlerin taşımacılık alanındaki ihtiyaçlarına yanıt vererek, birçok sektöre uygun çözümler sunacak olan BIG.e'nin yüksek manevra kabiliyeti ile şehir içi teslimatlarda, özellikle bulut market, bulut restoran ve kargo hizmetlerinde önemli rol oynayacağı belirtiliyor. BIG-e, yaklaşık 4 metreküp kargo hacmine, 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine ve 9.4 kW gücünde bir elektrikli motora sahip.

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Üç farklı batarya kapasitesine sahip olan BIG.e; 10,5 kWh kapasiteli batarya ile 100 km, 15,7 kWh batarya ile 135 km, 21 kWh batarya ile 170 km menzil sağlıyor. BIG·e’nin en büyük avantajlarından birisi de tıpkı bir cep telefonu gibi standart priz üzerinden şarj edilebilmesi ve 5 ila 9 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabilmesi. Ayrıca daha hızlı şarj etmek isteyen kullanıcılar için de beş farklı şarj çözümü bulunuyor.

BIG,e, özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla da dikkat çekiyor. Elektrikli aracın tasarımı, German Design Awards’da "German Design Awards Gold 2023" ödülüne layık görüldü. Önümüzdeki süreçte elektrikli ve alternatif yakıtlı araç modellerini artırmayı hedefleyen Anadolu Isuzu; Ar-Ge ekibi ile bu konuda yoğun bir şekilde çalışarak, yenilikçi ve çevre dostu araçlar geliştirmeyi sürdürecek.

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Anadolu Isuzu, elektrikli BIG,e'nin test üretimine başladı