Lucid: Tesla, verimlilikte mevcut seviyemize 2032'de ulaşabilir

"Lucid Air, en verimli otomobil"
Geçtiğimiz ay Lucid, güncellenmiş Air Pure modelinin, kilovatsaat başına 5 mil yani 12,5 kWh/100km enerji tüketimiyle bugüne kadar üretilmiş en verimli otomobil olduğunu öne sürmüştü. 84 kWh batarya paketiyle 676 km menzil sunan lüks elektrikli sedan, Amerikan EPA standartlarına göre 146 MPGe (benzin eşdeğeri galon başına mil) değeriyle, Model S'in 122 MPGe değerinin çok ötesinde bir verimliliğe sahip.
Elbette Lucid, Air'ı geliştirmeye devam edecek ve grafik, 2032'ye kadar Air'ın verimliliğinin 170 MPGe'nin üzerine çıkabileceğini gösteriyor. Porsche Taycan ve Mercedes-Benz EQS dahil diğer rakipler sırasıyla sadece 83 MPGe ve 96 MPGe değeriyle çok geride kalıyor.
Rawlinson gönderisinde, "Verimlilik, daha iyi, daha hafif, daha geniş, daha uzun menzilli bir araç üretmede kritik öneme sahiptir ve doğrudan üretim maliyetini etkiler. Bu nedenle, verimlilik tartışmasız bir şekilde bir şirketin temel teknolojik kabiliyetinin en geçerli turnusolüdür." sözlerini kaydetti.
Lucid'in verimlilik açısından rakiplerinin önünde olsa, ileride rakiplerinin grafikte gösterilenden çok daha hızlı bir gelişim göstermesi olasılığı da bulunuyor. Dolayısıyla, gelecekle ilgili bir tahminde bulunmak o kadar kolay değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.