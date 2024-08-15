Lucid: Tesla, verimlilikte mevcut seviyemize 2032'de ulaşabilir

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Tam Boyutta Gör Lucid Motors'un patronu, Tesla'nın, şimdiye kadarki en verimli araç olduğunu iddia ettiği yeni Air Pure'un verimliliğine ulaşmasının 2032'yi bulacağını öne sürdü.

"Lucid Air, en verimli otomobil"

Geçtiğimiz ay Lucid, güncellenmiş Air Pure modelinin, kilovatsaat başına 5 mil yani 12,5 kWh/100km enerji tüketimiyle bugüne kadar üretilmiş en verimli otomobil olduğunu öne sürmüştü. 84 kWh batarya paketiyle 676 km menzil sunan lüks elektrikli sedan, Amerikan EPA standartlarına göre 146 MPGe (benzin eşdeğeri galon başına mil) değeriyle, Model S'in 122 MPGe değerinin çok ötesinde bir verimliliğe sahip.

Tam Boyutta Gör Rakiplerinin oldukça önünde olduklarını vurgulayan Lucid CEO'su Peter Rawlinson, LinkedIn'de markanın rakiplerinden ne kadar önde olduğunu gösteren bir grafik paylaştı. Grafikte, Tesla Model S'nin verimliliğini doğrusal bir şekilde artırmaya devam ederse, Air Pure'un mevcut 146 MPGe değerine ulaşmasının 2032'ye kadar süreceği belirtiliyor.

Elbette Lucid, Air'ı geliştirmeye devam edecek ve grafik, 2032'ye kadar Air'ın verimliliğinin 170 MPGe'nin üzerine çıkabileceğini gösteriyor. Porsche Taycan ve Mercedes-Benz EQS dahil diğer rakipler sırasıyla sadece 83 MPGe ve 96 MPGe değeriyle çok geride kalıyor.

Lucid, yeni Air Pure'ın en verimli otomobil olduğunu iddia ediyor 4 hf. önce eklendi

Rawlinson gönderisinde, "Verimlilik, daha iyi, daha hafif, daha geniş, daha uzun menzilli bir araç üretmede kritik öneme sahiptir ve doğrudan üretim maliyetini etkiler. Bu nedenle, verimlilik tartışmasız bir şekilde bir şirketin temel teknolojik kabiliyetinin en geçerli turnusolüdür." sözlerini kaydetti.

Lucid'in verimlilik açısından rakiplerinin önünde olsa, ileride rakiplerinin grafikte gösterilenden çok daha hızlı bir gelişim göstermesi olasılığı da bulunuyor. Dolayısıyla, gelecekle ilgili bir tahminde bulunmak o kadar kolay değil.

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