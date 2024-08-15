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    Anlık Bildirim

    Lucid: Tesla, verimlilikte mevcut seviyemize 2032'de ulaşabilir

    Lucid'in patronu, Tesla'nın, yeni Air Pure'un verimliliğine ulaşmasının 2032'yi bulacağını öne sürdü ve rakipleriyle arasındaki farkı gösteren bir grafik paylaştı.
    Lucid: Tesla, verimlilikte mevcut seviyemize 2032'de ulaşabilir Tam Boyutta Gör
    Lucid Motors'un patronu, Tesla'nın, şimdiye kadarki en verimli araç olduğunu iddia ettiği yeni Air Pure'un verimliliğine ulaşmasının 2032'yi bulacağını öne sürdü. 

    "Lucid Air, en verimli otomobil"

    Geçtiğimiz ay Lucid, güncellenmiş Air Pure modelinin, kilovatsaat başına 5 mil yani 12,5 kWh/100km enerji tüketimiyle bugüne kadar üretilmiş en verimli otomobil olduğunu öne sürmüştü. 84 kWh batarya paketiyle 676 km menzil sunan lüks elektrikli sedan, Amerikan EPA standartlarına göre 146 MPGe (benzin eşdeğeri galon başına mil) değeriyle, Model S'in 122 MPGe değerinin çok ötesinde bir verimliliğe sahip.

    Lucid: Tesla, verimlilikte mevcut seviyemize 2032'de ulaşabilir Tam Boyutta Gör
    Rakiplerinin oldukça önünde olduklarını vurgulayan Lucid CEO'su Peter Rawlinson, LinkedIn'de markanın rakiplerinden ne kadar önde olduğunu gösteren bir grafik paylaştı. Grafikte, Tesla Model S'nin verimliliğini doğrusal bir şekilde artırmaya devam ederse, Air Pure'un mevcut 146 MPGe değerine ulaşmasının 2032'ye kadar süreceği belirtiliyor.

    Elbette Lucid, Air'ı geliştirmeye devam edecek ve grafik, 2032'ye kadar Air'ın verimliliğinin 170 MPGe'nin üzerine çıkabileceğini gösteriyor. Porsche Taycan ve Mercedes-Benz EQS dahil diğer rakipler sırasıyla sadece 83 MPGe ve 96 MPGe değeriyle çok geride kalıyor.

    Rawlinson gönderisinde, "Verimlilik, daha iyi, daha hafif, daha geniş, daha uzun menzilli bir araç üretmede kritik öneme sahiptir ve doğrudan üretim maliyetini etkiler. Bu nedenle, verimlilik tartışmasız bir şekilde bir şirketin temel teknolojik kabiliyetinin en geçerli turnusolüdür." sözlerini kaydetti.

    Lucid'in verimlilik açısından rakiplerinin önünde olsa, ileride rakiplerinin grafikte gösterilenden çok daha hızlı bir gelişim göstermesi olasılığı da bulunuyor. Dolayısıyla, gelecekle ilgili bir tahminde bulunmak o kadar kolay değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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