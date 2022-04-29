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    Anbernic RG503 oyun konsolu OLED ekran ve 4 çekirdekli işlemci ile geliyor

    Anbernic RG503 retro oyun konsolu OLED ekranı ve 4 adet Cortex-A55 çekirdekli işlemcisi ile dikkat çekerken oyun kontrolcüsü bile bağlanabilen yapısıyla memnun edecek. 
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    Anbernic RG503
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    Son dönemde Nintendo Switch OLED ve Ayaneo OLED oyun konsollarının haberleri gündeme gelirken alt seviyede de ilginç gelişmeler yaşanıyor. 400 oyunlu klasik oyun konsollarının yerini artık emülatörlü konsollar almaya başladı.

    Anbernic RG503 özellikleri ve fiyatı

    Ülkemizde de ilgi görmeye başlayan Anbernic markası kaliteli IPS ekran, ARM tabanlı işlemci, SD kart ve birden fazla retro emülatörünü içerisinde barındırıyor. Daha önce SUP gibi 400-500 oyunlu ancak sabit emülatörü olan ucuz konsollar rağbet görüyordu.

    Anbernic RG503 oyun konsolu 4 adet Cortex-A55 çekirdekli ve Mali-G52 grafik birimli Rockchip RK3566 yonga setini temel alıyor. 4.95 inçlik 960×544 piksel çözünürlükte OLED ekran, 1GB LPDDR4 RAM ve iki adet microSD kart girişi ile sistem tamamlanıyor. Ekran PS Vita ile aynı paneli kullanıyor. MicroHDMI ile harici ekranlara çıktı verilebiliyor, WiFi 5 ve Bluetooth 4.2 ile kontrolcü bile bağlanabiliyor. 

    3500mAh batarya ile 6 saate kadar kullanılabilen konsol PSP, Dreamcast, Nintendo DS, Nintendo 64 ve PlayStation 1 emülatörlerini çalıştırıyor. 64GB opsiyonel microSD kartta 4193 adet oyun yer alıyor. Bu konsollara hafıza kartı ile farklı arayüzler portlanabiliyor.  Anbernic RG503 oyun konsolu 150$ olarak Çin’de satışa sunuldu. Ülkemizde önceki dikey versiyonu 1400TL civarında satılmaktaydı. 
     

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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