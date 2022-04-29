Huawei Mate Xs 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Ambargolar nedeniyle akıllı telefon pazarında alt sıralara inen Huawei yine de imkânlar el verdiğince yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Firmanın katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs performans olarak kendini geliştirmiş.

Huawei Mate Xs 2 özellikleri ve fiyatı

7.8 inçlik 2480x2200 piksel OLED ekran

Snapdragon 888 4G yonga seti

8GB/12GB RAM

256GB/512GB depolama

50MP+13MP+8MP (3x telefoto) arka kamera

10MP ön kamera

4880mAh batarya, 66W hızlı şarj

8GB/256GB – 1512$, 12GB/512GB – 1966$

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Huawei Mate Xs 2 akıllı telefon modeli özellikle performans tarafında önemli bir artış ile geliyor. Ekran çok az bir miktar küçülürken 120Hz tazeleme hızına sahip. Katlandığında 6.5 inçlik 2480x1176 piksellik ekran ortaya çıkıyor.

Ana sensör bir miktar daha geliştirilirken yeni teknolojilere erişim kısıtlandığı için artık 5G desteği yer almıyor. Batarya ve hızlı şarj önceki nesle göre önemli ölçüde arttırılmış. Ayrıca ağırlık da 300 gramdan 255 grama indirilmiş. Huawei Mate Xs 2 modeli 6 Mayıs itibariyle Çin’de satışa sunulacak.



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Huawei Mate Xs 2 artan performans ile geliyor