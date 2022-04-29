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    Huawei Mate Xs 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei Mate Xs 2 akıllı telefon modeli 7.8 inçlik 2480x2200 piksel OLED ekran, Snapdragon 888 4G yonga seti, 3x telefoto sensör, 66W hızlı şarj şeklinde özelliklerle geliyor.
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    Huawei Mate Xs 2
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    Ambargolar nedeniyle akıllı telefon pazarında alt sıralara inen Huawei yine de imkânlar el verdiğince yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Firmanın katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs performans olarak kendini geliştirmiş. 

    Huawei Mate Xs 2 özellikleri ve fiyatı

    • 7.8 inçlik 2480x2200 piksel OLED ekran
    • Snapdragon 888 4G yonga seti
    • 8GB/12GB RAM
    • 256GB/512GB depolama
    • 50MP+13MP+8MP (3x telefoto) arka kamera
    • 10MP ön kamera
    • 4880mAh batarya, 66W hızlı şarj
    • 8GB/256GB – 1512$, 12GB/512GB – 1966$

    Huawei Mate Xs 2 akıllı telefon modeli özellikle performans tarafında önemli bir artış ile geliyor. Ekran çok az bir miktar küçülürken 120Hz tazeleme hızına sahip. Katlandığında 6.5 inçlik 2480x1176 piksellik ekran ortaya çıkıyor. 

    Ana sensör bir miktar daha geliştirilirken yeni teknolojilere erişim kısıtlandığı için artık 5G desteği yer almıyor. Batarya ve hızlı şarj önceki nesle göre önemli ölçüde arttırılmış. Ayrıca ağırlık da 300 gramdan 255 grama indirilmiş. Huawei Mate Xs 2 modeli 6 Mayıs itibariyle Çin’de satışa sunulacak. 
     

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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