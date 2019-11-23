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    Android 10 güncellemesi ile Pixel 2 modellerinin bazılarında Wi-Fi bozuluyor

    Google'ın Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri, Android 10 sürümünü çıktığından beri kullansa da bazı şanssız kullanıcılar Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini kısmen ya da tamamen kaybetti.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Android 10 güncellemesi ile Pixel 2 modellerinin bazılarında Wi-Fi bozuluyor
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    Bir süredir Android 10’a güncellenmiş durumda olan Google’ın ikinci nesil Pixel akıllı telefonları, kullanıcıların küçük bir kısmında Wi-Fi bağlantılı problemlere ev sahipliği yapıyor

    Detaylı bir Google Destek konusu, çok sayıda Pixel 2/XLkullanıcısının şikayetini içeriyor ve problemlerin hepsi, Android 10 güncellemesinin ardından baş gösteriyor. Problem ise hemen hemen tüm kullanıcılarda Wi-Fi’nin çalışmayı durdurması.

    Problemdeki daha garip nokta ise, her kullanıcının ufak varyasyonlarla farklı şeyler yaşaması. Bazı kullanıcılar Wi-Fi ağlarına bağlanabilmelerine rağmen internete erişemezken bazıları bağlanamıyor bile. Bazı kullanıcılar ise bağlansa da sürekli kopma yaşıyor.

    Android 10 güncellemesi ile Pixel 2 modellerinin bazılarında Wi-Fi bozuluyor
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    Problemden bazı kullanıcıların aktardığına göre Bluetooth da nasibini almış durumda ve bağlantılar güvenilirliğini yitirmiş durumda. Bu problemleri bir şekilde yaşayanlar için tek çözüm şimdilik fabrika ayarlarına sıfırlama ve ardından Android 9 Pie sürümüne geri dönüş. Bunu yapamayanlar ise Google ile iletişime geçerek Android Pie yüklü değişim cihazları talep edebiliyor. 

    Bu taleplere resmi olarak henüz cevap vermeyen Google, muhtemelen kısa süre içerisinde bir yazılım güncellemesi yayınlayarak kullanıcıların kötü deneyimini ortadan kaldıracaktır. Google tarafından yapılacak herhangi bir açıklamayla bu yazı güncellenecektir.

    Ayrıca Bkz. "Fas, fintech ile finansal hizmetlere erişimi genişletmeyi planlıyor"

    Yazar notu: Bir Pixel 2 XL kullanıcısı olarak Android 10 sürümü kullanmama rağmen bu problemlerin herhangi birine rastlamış değilim. Eğer rastlarsam, bu durumla ilgili çözüm sürecini bu yazıya dâhil edeceğim. 



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    joven 2 sa.
    Android eko sistemi tabiri caiz ise adeta kazanda kaynayan karışık çorba misali bu eko sistemde düzgün sorunları nisbeten marka model bulmak ve marka modellerin uzunca bir süre güncelleme alması adeta bir şans çemberi.
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