Android 14 ile üretici ve operatörün yüklediği uygulamalar kolayca kaldırılabilecek

Tam Boyutta Gör Bloatware, Android telefonlarda uzun süredir bir sorun. Telefonlar, kullanıcının hiç kullanmayacağı ve genellikle diğer uygulamaların kopyaları olan bir dizi uygulama ve oyunla yüklü geliyor. Operatörler ve akıllı telefon üreticileri tarafından yüklenen uygulamalar arka planda çalışarak kaynak tüketimini gereksiz yere artırıyor.

Android 14 geliştirici önizleme yayınlandı: İşte yenilikler 1 gün önce eklendi

Google, Android 14 ile kullanıcıların arka planda yüklenen uygulamaları takip etmelerini kolaylaştırıyor. Özellikle cihaz üreticilerinin, operatörlerin ve iş ortaklarının yüklediği uygulamalar kolayca görülebilecek. Telefonun normal çalışması için gerekli olmayan uygulamalar listelenecek. Kullanıcı burada listelenen herhangi bir uygulamayı kaldırabilecek. Her uygulamanın yanında kolay kaldırma butonu çıkacak ve son altı ay içinde arka planda yüklenmiş uygulamalar gösterilecek.

Yalnızca operatörler ve üreticiler değil, bazı uygulamalar da beraberinde kötü amaçlı/zararlı uygulamaları getirebiliyor. Bunları da görmek açısından faydalı olacak.

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Android 14 ile önceden yüklenen uygulamalar kaldırılabilecek