Android 14 ile üretici ve operatörün yüklediği uygulamalar kolayca kaldırılabilecek

Google, Android 14 ile kullanıcıların arka planda yüklenen uygulamaları takip etmelerini kolaylaştırıyor. Özellikle cihaz üreticilerinin, operatörlerin ve iş ortaklarının yüklediği uygulamalar kolayca görülebilecek. Telefonun normal çalışması için gerekli olmayan uygulamalar listelenecek. Kullanıcı burada listelenen herhangi bir uygulamayı kaldırabilecek. Her uygulamanın yanında kolay kaldırma butonu çıkacak ve son altı ay içinde arka planda yüklenmiş uygulamalar gösterilecek.
Yalnızca operatörler ve üreticiler değil, bazı uygulamalar da beraberinde kötü amaçlı/zararlı uygulamaları getirebiliyor. Bunları da görmek açısından faydalı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah