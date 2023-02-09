Android 14 geliştirici önizleme yayınlandı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Google, Android akıllı telefon ve tabletlere güç veren mobil işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü olan Android 14’ün ilk geliştirici önizlemesini yayınladı. Google Pixel 7 Pro ile birlikte birkaç Pixel telefona yüklenebilen sürüm, adından da anlaşılacağa üzer geliştiricileri hedefliyor ve henüz son kullanıcıya yönelik tüm özellikleri içermiyor. Nisan ayında yayınlanması planlanan Android 14 beta sürümden bile daha az kararlı olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Google’ın Android 14 Developer Preview 1 ile getirdiği yenilikler, yeni özellikler neler bakalım.

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Android 14 geliştirici önizleme sürümü yenilikler

Google Android 14 geliştirici önizleme sürümü ile çoğunlukla uygulamalara yönelik iyileştirmelere ve uygulama davranışlarına odaklanıyor. Android’in son sürümlerinde olduğu gibi Google uyumluluğa öncelik veriyor. Bu, uygulamaya dönük değişikliklerin çoğunun isteğe bağlı olduğu anlamına geliyor. Bu, eski uygulamaların Android 14’te çalışmama olasılığını azaltıyor. İsteğe bağlı değişiklikleri test etmeleri için geliştiricilere Android geliştiriciler seçeneklerinden yeni özellikleri devre dışı bırakma ve zorla etkinleştirme seçeneği sunuluyor.

Android 14, geliştiricilerin akıllı telefonlar, katlanabilir cihazlar, tabletler veya Chromebook’lar gibi Android üzerinde çalışan tüm cihazlar için düzenler oluşturmasını kolaylaştıran ek API’ler ve belgeler sunuyor. Google, geliştiricilere uygulamalarının farklı cihazlarda ne kadar iyi performans göstereceğini ölçmeleri için kolay bir yol sağlayan geniş ekran uygulama kalite kontrol listelerini güncellediğini belirtti. Geliştiricilere mevcut ekran alanından en iyi şekilde yararlanan uygulamaları oluşturmak için ilham verecek farklı uygulama türleri için yeni örnek düzenler de mevcut.

Android 14, uygulama klonlama özelliğini getiriyor. Birçok OEM/üçüncü taraf uygulaması bu işlevi zaten sunuyor, ancak Google'ın Android 14'te yerleşik olarak sunması güzel.

Google, Android 14 ile bekleme pil ömrünü iyileştirmeyi planlıyor. Android’in mevcut pil seviyesi veya uygulamalara bağlantı gibi belli durum değişikliklerini iletme yöntemi olan yerleşik yayın sisteminde ince ayarların yapılmasıyla elde edildiği biliniyor. Erişilebilirlik tarafında, Android 14 metin yakınlaştırma düzeyini %200’e çıkarıyor. Zaten yeterince büyük olan metnin daha da büyümemesini sağlamak için de yeni doğrusal yazı tipi ölçeklendirme mevcut. Geliştiriciler, ayrıca her uygulamanın dil ayarları üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak.

Android 14’ün güvenlik mimarisindeki en büyük değişiklik, Google’ın eski Android sürümlerinde çalışan uygulamaların yüklenmesini engellemesi. Android 14’te artık SDK sürüm 22 veya daha eski sürümleri hedefleyen uygulamalar yüklenemeyecek, APK olarak da kurulamayacak.

Android 14 geliştirici önizleme (developer preview), Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5A 5G, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro için indirilmeye açıldı. Android 14 geliştirici sitesinde sistem görüntüsüne erişmek mümkün. Android 14’ün beta sürümünün Nisan ayında yayınlanması bekleniyor.

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Android 14 geliştirici önizleme yayınlandı: İşte yenilikler