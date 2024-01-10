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    Google, CES 2024'te duyurdu: İşte Android'e gelecek yeni özellikler

    Google, CES 2024'te Android ekosisteminde olanlara yakında sunulacak birçok yeni özelliği duyurdu. İşte Android platformuna gelecek yeni özellikler:             

    Google, CES 2024 fuarında tüm Android cihazlar arasında Quick Share, Fast Pair özeliğinin Chromecast ve Google TV cihazlarına genişletilmesi, TikTok videolarının Chromecast özellikli cihazlara yansıtılması dahil birkaç yeni Android özelliğini duyurdu.

    Quick Share

    google ces 2023 android yenilik quick share hızlı paylaşım Tam Boyutta Gör
    Google, CES’te Quick Share (Hızlı Paylaşım) olarak adlandırılan çapraz Android çözümü oluşturmak için en iyi paylaşım çözümlerini bir araya getirmek üzere Samsung ile birlikte çalıştığını duyurdu. Bu ne anlama geliyor? Samsung telefon kullanıcılarının Hızlı Paylaşım olarak bildiği ve sıkça kulandığı, diğer Android telefonlarda da Nearby Share olarak mevcut olan kablosuz dosya paylaşım özelliği tek isimde birleştirildi; Quick Share.

    Quick Share, telefonlar ve hatta Chromebook’lar gibi Android ekosistemi içindeki tüm cihazlarda eşler arası içerik paylaşımı sunacak. Bu uygulama Windows PC’lerde yüklü gelecek. Quick Share, Nearby Share’ın halihazırda sunduğu hizmetleri büyük ölçüde basitleştirecek ve Şubat ayından itibaren cihazlara ulaşacak.

    Fast Pair desteği genişletiliyor

    google ces 2024 android yenilikleri fast pair chromecast Tam Boyutta Gör
    Hızlı Eşleştirme, Android’de Bluetooth kulaklıklarla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Google, önümüzdeki ay bu özelliği Chromecast kumandalı Google TV ve bu yılın sonlarında çıkacak diğer Google TV cihazları gibi başka cihazları destekleyecek şekilde genişletmeyi planlıyor.

    Daha fazla uygulama ve cihaza yansıtma

    google ces 2024 android yeni özellik tiktok chromecast yansıtma Tam Boyutta Gör
    Google, yayınlama özelliğini daha fazla uygulama ve cihaza getirmek için çalışıyor. Artık Android telefon kullanıcıları TikTok içeriklerini Chromecast özellikli cihaza doğrudan yansıtabilecek. Kullanıcılar otellerde de uygulamaya girmek zorunda kalmadan içeriklerini ekrana yansıtabilecek. Bu arada 2024 LG TV serisi gibi Chromecast’in yerleşik olduğu daha fazla cihaz piyasaya çıkacak. Öte yandan kullanıcıların Spotify ve YouTube Müzik’te çalan içeriği uyumlu Pixel telefondan Pixel tablete aktarmasına olanak tanıyan yeni bir özellik kullanıma sunulacak.

    Matter ile daha fazla cihazın birlikte çalışması

    android yenilikleri 2024 matter Tam Boyutta Gör
    Google, farklı şirketlerin cihazlarının birlikte çalışmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, bu amaçla sektör standartlarını benimsemeye devam diyor ve akıllı ev platformları için yeni standart olan Matter’ın yardımıyla LG TV’ler ve bazı Google ve Android TV cihazları yakında Google Home için hub görevi görecek. Yani, Nest Hub, Nest Mini veya uyumlu TV’si olan kullanıcıların Matter cihazlarını ev ağına ekleyip Google Home uygulamasıyla kontrol etmeleri daha kolay olacak.

    Google uygulamaları ve hizmetleri daha fazla araca geliyor

    Android Auto 2024 yenilikler Tam Boyutta Gör
    Android Auto yakında Ford Mustang Mach-E ve F-150 Lightning’e gelecek. Ayrıca Android Auto ile uyumlu elektrikli araçlar, Google Haritalar ile gerçek zamanlı pil bilgisini paylaşacak. Bu entegrasyon, sürücünün varış noktasına geldiğinde tahmini pil seviyesini sağlayarak, yol boyunca şarj duraklarını önererek ve araca bağlı olarak şarjın ne kadar gideceğini tahmin edecek sürüş deneyimini iyileştirecek.

    Google, birçok önde gelen otomobil markasının Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play’deki faydalı uygulamaları doğrudan araca entegre eden Google yerleşik özelliğiyle geldiğini söylüyor. Bu deneyim yakın Nissan, Lincoln ve diğer bilinen otomobil markalarında kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, ayrıca telefondan planladıkları seyahati doğrudan aracın ekranındaki Google Haritalar'a gönderebilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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