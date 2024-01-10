Google, CES 2024'te duyurdu: İşte Android'e gelecek yeni özellikler

Google, CES 2024 fuarında tüm Android cihazlar arasında Quick Share, Fast Pair özeliğinin Chromecast ve Google TV cihazlarına genişletilmesi, TikTok videolarının Chromecast özellikli cihazlara yansıtılması dahil birkaç yeni Android özelliğini duyurdu.

Google Haritalar'a navigasyonda 3D görünüm özelliği geliyor 6 gün önce eklendi

Quick Share

Tam Boyutta Gör Google, CES’te Quick Share (Hızlı Paylaşım) olarak adlandırılan çapraz Android çözümü oluşturmak için en iyi paylaşım çözümlerini bir araya getirmek üzere Samsung ile birlikte çalıştığını duyurdu. Bu ne anlama geliyor? Samsung telefon kullanıcılarının Hızlı Paylaşım olarak bildiği ve sıkça kulandığı, diğer Android telefonlarda da Nearby Share olarak mevcut olan kablosuz dosya paylaşım özelliği tek isimde birleştirildi; Quick Share.

Quick Share, telefonlar ve hatta Chromebook’lar gibi Android ekosistemi içindeki tüm cihazlarda eşler arası içerik paylaşımı sunacak. Bu uygulama Windows PC’lerde yüklü gelecek. Quick Share, Nearby Share’ın halihazırda sunduğu hizmetleri büyük ölçüde basitleştirecek ve Şubat ayından itibaren cihazlara ulaşacak.

Fast Pair desteği genişletiliyor

Tam Boyutta Gör Hızlı Eşleştirme, Android’de Bluetooth kulaklıklarla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Google, önümüzdeki ay bu özelliği Chromecast kumandalı Google TV ve bu yılın sonlarında çıkacak diğer Google TV cihazları gibi başka cihazları destekleyecek şekilde genişletmeyi planlıyor.

Daha fazla uygulama ve cihaza yansıtma

Tam Boyutta Gör Google, yayınlama özelliğini daha fazla uygulama ve cihaza getirmek için çalışıyor. Artık Android telefon kullanıcıları TikTok içeriklerini Chromecast özellikli cihaza doğrudan yansıtabilecek. Kullanıcılar otellerde de uygulamaya girmek zorunda kalmadan içeriklerini ekrana yansıtabilecek. Bu arada 2024 LG TV serisi gibi Chromecast’in yerleşik olduğu daha fazla cihaz piyasaya çıkacak. Öte yandan kullanıcıların Spotify ve YouTube Müzik’te çalan içeriği uyumlu Pixel telefondan Pixel tablete aktarmasına olanak tanıyan yeni bir özellik kullanıma sunulacak.

Matter ile daha fazla cihazın birlikte çalışması

Tam Boyutta Gör Google, farklı şirketlerin cihazlarının birlikte çalışmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, bu amaçla sektör standartlarını benimsemeye devam diyor ve akıllı ev platformları için yeni standart olan Matter’ın yardımıyla LG TV’ler ve bazı Google ve Android TV cihazları yakında Google Home için hub görevi görecek. Yani, Nest Hub, Nest Mini veya uyumlu TV’si olan kullanıcıların Matter cihazlarını ev ağına ekleyip Google Home uygulamasıyla kontrol etmeleri daha kolay olacak.

Google uygulamaları ve hizmetleri daha fazla araca geliyor

Tam Boyutta Gör Android Auto yakında Ford Mustang Mach-E ve F-150 Lightning’e gelecek. Ayrıca Android Auto ile uyumlu elektrikli araçlar, Google Haritalar ile gerçek zamanlı pil bilgisini paylaşacak. Bu entegrasyon, sürücünün varış noktasına geldiğinde tahmini pil seviyesini sağlayarak, yol boyunca şarj duraklarını önererek ve araca bağlı olarak şarjın ne kadar gideceğini tahmin edecek sürüş deneyimini iyileştirecek.

Google, birçok önde gelen otomobil markasının Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play’deki faydalı uygulamaları doğrudan araca entegre eden Google yerleşik özelliğiyle geldiğini söylüyor. Bu deneyim yakın Nissan, Lincoln ve diğer bilinen otomobil markalarında kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, ayrıca telefondan planladıkları seyahati doğrudan aracın ekranındaki Google Haritalar'a gönderebilecek.

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