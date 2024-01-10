Google, CES 2024'te duyurdu: İşte Android'e gelecek yeni özellikler

Google, CES 2024 fuarında tüm Android cihazlar arasında Quick Share, Fast Pair özeliğinin Chromecast ve Google TV cihazlarına genişletilmesi, TikTok videolarının Chromecast özellikli cihazlara yansıtılması dahil birkaç yeni Android özelliğini duyurdu.
Quick Share
Quick Share, telefonlar ve hatta Chromebook’lar gibi Android ekosistemi içindeki tüm cihazlarda eşler arası içerik paylaşımı sunacak. Bu uygulama Windows PC’lerde yüklü gelecek. Quick Share, Nearby Share’ın halihazırda sunduğu hizmetleri büyük ölçüde basitleştirecek ve Şubat ayından itibaren cihazlara ulaşacak.
Fast Pair desteği genişletiliyor
Daha fazla uygulama ve cihaza yansıtma
Matter ile daha fazla cihazın birlikte çalışması
Google uygulamaları ve hizmetleri daha fazla araca geliyor
Google, birçok önde gelen otomobil markasının Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play’deki faydalı uygulamaları doğrudan araca entegre eden Google yerleşik özelliğiyle geldiğini söylüyor. Bu deneyim yakın Nissan, Lincoln ve diğer bilinen otomobil markalarında kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, ayrıca telefondan planladıkları seyahati doğrudan aracın ekranındaki Google Haritalar'a gönderebilecek.
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.