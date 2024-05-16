Android 14, TV'lere geliyor: İşte yeni özellikler

- Yeni enerji tasarruf modları
- Erişilebilirlik özellikleri
- Resim içinde resim modu
- Performans artışı
- Yorumlar
Yeni enerji tasarruf modları
Optimize edilmiş enerji modu, Google Cast işlevselliğini sunacak ancak yalnızca WiFi üzerinden, Ethernet üzerinden kullanılamayacak. Bu mod ayrıca cihazlar arasında Google Asistan işlemlerine de olanak tanıyacak. Bu ayarlar yalnızca bekleme ve kapatma için değil, konsol veya işletim sistemi dışındaki bir şeye geçildiğinde de geçerli olacak.
Erişilebilirlik özellikleri
Google, ayrıca renk düzeltme, gelişmiş metin seçenekleri ve daha iyi gezinme dahil olmak üzere daha fazla erişilebilirlik seçeneği sunacak. Yeni yazılım aynı zamanda uygulama geliştiricilerin TV girişi değiştirildiğinde veya TV kapatıldığında içeriğin oynatılmaya devam etmesini engellemesine de olanak tanıyacak.
Resim içinde resim modu
Performans artışı
Televizyonlar için Android 14, güç tüketimini azalttığı gibi performans artışı da sağlayacak; TV’nin açılma süresi 4 saniyeye kadar düşecek. Hâlâ düşük belleğe sahip cihazlar olduğu göz önüne alındığında bu dikkate değer bir gelişme.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.