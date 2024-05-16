Android 14, TV'lere geliyor: İşte yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Google, I/O 2024 etkinliğinde Android TV işletim sisteminin aylık 220 milyon aktif cihaza ulaştığını açıkladı. Bu, geçen yıla kıyasla %47’lik bir artış anlamına geliyor. Daha da önemlisi Google, Android 14’ü televizyonlara getireceklerini duyurdu. TV için Android 14, performans, sürdürebilirlik ve çoklu görevde iyileştirmeler getiriyor.

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Yeni enerji tasarruf modları

Tam Boyutta Gör Google, Android 14’ün daha hızlı, daha duyarlı bir TV deneyimi sunacağını belirtiyor. Güncelleme aynı zamanda birkaç farklı ayar sunan yeni enerji tasarruf modları getirecek. Modlar, TV’nin beklemedeyken internet bağlantısını kapatan düşük enerji modundan bekleme sırasında tüm ağ işlevlerini açık tutan artırılmış enerji moduna kadar değişecek.

Optimize edilmiş enerji modu, Google Cast işlevselliğini sunacak ancak yalnızca WiFi üzerinden, Ethernet üzerinden kullanılamayacak. Bu mod ayrıca cihazlar arasında Google Asistan işlemlerine de olanak tanıyacak. Bu ayarlar yalnızca bekleme ve kapatma için değil, konsol veya işletim sistemi dışındaki bir şeye geçildiğinde de geçerli olacak.

Erişilebilirlik özellikleri

Google, ayrıca renk düzeltme, gelişmiş metin seçenekleri ve daha iyi gezinme dahil olmak üzere daha fazla erişilebilirlik seçeneği sunacak. Yeni yazılım aynı zamanda uygulama geliştiricilerin TV girişi değiştirildiğinde veya TV kapatıldığında içeriğin oynatılmaya devam etmesini engellemesine de olanak tanıyacak.

Resim içinde resim modu

Tam Boyutta Gör Son olarak TV için Android 14, resim içinde resim modunu destekleyecek. Bu, bir uygulamanın tam ekranda diğerinin küçük bir pencerede çalıştığı bir tür çok görev işlemini sağlıyor. Google, PiP modunun nitelikli Android 14 TV modellerinde kullanılabileceğini belirtti. Bu nedenle tüm televizyonların ve TV boxların yeni modu destekleyip desteklemeyeceği belli değil.

Performans artışı

Televizyonlar için Android 14, güç tüketimini azalttığı gibi performans artışı da sağlayacak; TV’nin açılma süresi 4 saniyeye kadar düşecek. Hâlâ düşük belleğe sahip cihazlar olduğu göz önüne alındığında bu dikkate değer bir gelişme.

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