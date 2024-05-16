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    Android 14, TV'lere geliyor: İşte yeni özellikler

    Google, I/O '24 etkinliğinde Android TV işletim sisteminin yeni sürümünü duyurdu. TV için Android 14, enerji tasarruf modu, resim içinde resim ve fazlasını getiriyor.
    TV için Android 14 duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Google, I/O 2024 etkinliğinde Android TV işletim sisteminin aylık 220 milyon aktif cihaza ulaştığını açıkladı. Bu, geçen yıla kıyasla %47’lik bir artış anlamına geliyor. Daha da önemlisi Google, Android 14’ü televizyonlara getireceklerini duyurdu. TV için Android 14, performans, sürdürebilirlik ve çoklu görevde iyileştirmeler getiriyor.

    Yeni enerji tasarruf modları

    TV için Android 14 enerji tasarruf modu Tam Boyutta Gör
    Google, Android 14’ün daha hızlı, daha duyarlı bir TV deneyimi sunacağını belirtiyor. Güncelleme aynı zamanda birkaç farklı ayar sunan yeni enerji tasarruf modları getirecek. Modlar, TV’nin beklemedeyken internet bağlantısını kapatan düşük enerji modundan bekleme sırasında tüm ağ işlevlerini açık tutan artırılmış enerji moduna kadar değişecek.

    Optimize edilmiş enerji modu, Google Cast işlevselliğini sunacak ancak yalnızca WiFi üzerinden, Ethernet üzerinden kullanılamayacak. Bu mod ayrıca cihazlar arasında Google Asistan işlemlerine de olanak tanıyacak. Bu ayarlar yalnızca bekleme ve kapatma için değil, konsol veya işletim sistemi dışındaki bir şeye geçildiğinde de geçerli olacak.

    Erişilebilirlik özellikleri

    Google, ayrıca renk düzeltme, gelişmiş metin seçenekleri ve daha iyi gezinme dahil olmak üzere daha fazla erişilebilirlik seçeneği sunacak. Yeni yazılım aynı zamanda uygulama geliştiricilerin TV girişi değiştirildiğinde veya TV kapatıldığında içeriğin oynatılmaya devam etmesini engellemesine de olanak tanıyacak.

    Resim içinde resim modu

    TV için Android 14 resim içinde resim (pip) modu Tam Boyutta Gör
    Son olarak TV için Android 14, resim içinde resim modunu destekleyecek. Bu, bir uygulamanın tam ekranda diğerinin küçük bir pencerede çalıştığı bir tür çok görev işlemini sağlıyor. Google, PiP modunun nitelikli Android 14 TV modellerinde kullanılabileceğini belirtti. Bu nedenle tüm televizyonların ve TV boxların yeni modu destekleyip desteklemeyeceği belli değil.

    Performans artışı

    Televizyonlar için Android 14, güç tüketimini azalttığı gibi performans artışı da sağlayacak; TV’nin açılma süresi 4 saniyeye kadar düşecek. Hâlâ düşük belleğe sahip cihazlar olduğu göz önüne alındığında bu dikkate değer bir gelişme.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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