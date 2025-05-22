Android 16'nın yeni arayüzü test için kullanıma sunuldu

QPR'ler veya üç aylık platform sürümleri, genellikle aylık güvenlik güncellemelerine kıyasla Android için daha fazla özellik içeren güncellemelerdir. Android 16'nın yakında genel kullanıma sunulması beklenirken, sonbaharda yeni görsel dokunuşlar içeren bu QPR1 güncellemesi bunu takip edecek.
Pixel cihazlar için kullanıma sunuldu
Uygun Pixel cihazlara sahip olan ve beta programına kayıtlı kullanıcılar, hazır olur olmaz yeni sürüme erişebilecek. Uygun cihazlar arasında Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9a, Pixel Tablet serisi yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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