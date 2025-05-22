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Tam Boyutta Gör Google, Android 16'nın yeni arayüzünü beta test kullanıcıları için kullanıma sundu. Android 16 QPR1 beta, şirketin geçen hafta duyurduğu Material 3 Expressive tasarım dilini içeriyor.

QPR'ler veya üç aylık platform sürümleri, genellikle aylık güvenlik güncellemelerine kıyasla Android için daha fazla özellik içeren güncellemelerdir. Android 16'nın yakında genel kullanıma sunulması beklenirken, sonbaharda yeni görsel dokunuşlar içeren bu QPR1 güncellemesi bunu takip edecek.

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Pixel cihazlar için kullanıma sunuldu

Uygun Pixel cihazlara sahip olan ve beta programına kayıtlı kullanıcılar, hazır olur olmaz yeni sürüme erişebilecek. Uygun cihazlar arasında Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9a, Pixel Tablet serisi yer alıyor.

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Android 16'nın yeni arayüzü test için kullanıma sunuldu