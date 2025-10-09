200MP kameralı Oppo Reno 15 "Pro Max" geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oppo, 16 Ekim’de Find X9 akıllı telefon serisini tanıtacak. Kasım ayında da Reno 15 serisi bekleniyor. Önceki nesillerde standart ve pro olmak üzere iki model bulunurken, Reno 15 serisinin üç modelden oluşacağı söyleniyor. En üst model Oppo Reno 15 Pro Max olarak adlandırılacak.

Oppo Reno 15 Pro Max özellikleri nasıl olacak?

OPPO Reno 15 Pro Max, 1.5K çözünürlük, akıcı 120 Hz yenileme hızı sağlayan 6.78 inç düz OLED ekrana sahip olacak. Panel, markanın önceki amiral gemilerinde kullanılandan farklı olmayacak ancak önemli bir geliştirme söz konusu: LTPO teknolojisi. Bu teknoloji, pil ömrünü korumak için yenileme hızının dinamik olarak 1 Hz'e kadar düşmesini sağlıyor. Parmak izi okuyucusu da ekrana yerleşik.

Oppo Reno 15 Pro Max modeli, Find X8 serisinde bulunan MediaTek Dimensity 9400 işlemciyle gelecek.

Telefonun 200 MP Samsung HP5 ana kamera, 50 MP telefoto lens ve ultra geniş açılı sensör içeren üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Selfie'ler için 50 MP ön kameraya sahip olacağı bildiriliyor.

Tam pil kapasitesi henüz açıklanmasa da, 6500 mAh civarında devasa bataryayla gelmesi bekleniyor. Yazılım tarafında ise cihaz, yeni Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemiyle gelecek.

Oppo Reno 15 Pro Max’in diğer Reno 15 modelleriyle birlikte bu yılın ilerleyen dönemlerinde ilk olarak Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Küresel lansmanın 2026 başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

