Nothing, beş cihaza Android 16 güncellemesini verdi

Tam Boyutta Gör Nothing, geçen hafta Nothing OS 4.0'ın kararlı sürümünü yayınlamaya başladı. İlk olarak Nothing Phone (3) modeline gelen Android 16 tabanlı güncelleme, şimdi Phone (3a) serisi, Phone (2a) serisi ve Nothing Phone (2) modellerinde indirilebiliyor.

NothingOS 4.0 güncellemesini alan modeller

Nothing Phone 2: B4.0-251119-1654

Nothing Phone 2a: B4.0-251120-1747

Nothing Phone 2a Plus: B4.0-251120-1812

Nothing Phone 3a: B4.0-251118-1551

Nothing Phone 3a Pro: B4.0-251118-1551

Nothing Phone 2, 2a ve 3a serisi için yayınlanan güncellemenin boyutu 3 GB civarında. Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0, daha da karanlık mod seçeneği, güncellenmiş Nothing uygulama simgeleri, yeni kamera ön ayarları ve fazlası gibi birçok yeni özellik getiriyor. Ancak, Phone (2a) serisi ve daha yeni Phone (3a) ve Phone (3a) Pro yeni yapay zeka özet panosu özelliğini kazanırken, Phone (2) bundan mahrum kalacak. Bunun nedeni, 2023 modelinin fiziksel düğmeye (Essential Key) sahip olmaması, dolayısıyla Essential Space olarak adlandırılan araca erişime sahip olmaması olarak gösteriliyor.

Telefonunuza Nothing OS 4.0 güncellemesinin gelip gelmediğini öğrenmek için; Ayarlar - Telefon Hakkında - Yazılım Bilgileri adımlarını izleyin ve Nothing OS altında sürümü kontrol edin.

Bu arada, Nothing Phone (3a) Lite modeli güncellemeyi Ocak 2026’da alacakken, diğer CMF akıllı telefonlar Aralık 2025'te Android 16’ya güncellemeye başlayacak.

