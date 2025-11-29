Nothing, beş cihaza Android 16 güncellemesini verdi

NothingOS 4.0 güncellemesini alan modeller
- Nothing Phone 2: B4.0-251119-1654
- Nothing Phone 2a: B4.0-251120-1747
- Nothing Phone 2a Plus: B4.0-251120-1812
- Nothing Phone 3a: B4.0-251118-1551
- Nothing Phone 3a Pro: B4.0-251118-1551
Nothing Phone 2, 2a ve 3a serisi için yayınlanan güncellemenin boyutu 3 GB civarında. Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0, daha da karanlık mod seçeneği, güncellenmiş Nothing uygulama simgeleri, yeni kamera ön ayarları ve fazlası gibi birçok yeni özellik getiriyor. Ancak, Phone (2a) serisi ve daha yeni Phone (3a) ve Phone (3a) Pro yeni yapay zeka özet panosu özelliğini kazanırken, Phone (2) bundan mahrum kalacak. Bunun nedeni, 2023 modelinin fiziksel düğmeye (Essential Key) sahip olmaması, dolayısıyla Essential Space olarak adlandırılan araca erişime sahip olmaması olarak gösteriliyor.
Telefonunuza Nothing OS 4.0 güncellemesinin gelip gelmediğini öğrenmek için; Ayarlar - Telefon Hakkında - Yazılım Bilgileri adımlarını izleyin ve Nothing OS altında sürümü kontrol edin.
Bu arada, Nothing Phone (3a) Lite modeli güncellemeyi Ocak 2026’da alacakken, diğer CMF akıllı telefonlar Aralık 2025'te Android 16’ya güncellemeye başlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kupon kaldı mı?
kupon
yorum
selam
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
kupon kaldı mı acaba? :)
.
Kupon varsa talibim.