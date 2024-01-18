Galaxy S24 serisine iPhone benzeri her zaman açık ekran özelliği geldi: Eski modellere gelmeyecek

Firmanın her zaman açık ekran uygulaması diğerlerin farklı çalışıyor. Diğer şirketler tamamen siyah ekran üzerinde saat ve bildirimleri gösterirken, Apple normal kilit ekranını karartarak olduğu gibi gösteriyor. Samsung da Apple'ın izinden giderek Galaxy S24 serisinde benzer bir her zaman açık ekran deneyimi sunuyor.
Özellik varsayılan olarak kapalı gelecek ancak Ayarlar uygulamasından etkinleştirilebiliyor. "Ayarlar > Kilit Ekranı AOD > AOD Ayarları > "Kilit Ekranı Duvar Kağıdını Göster" seçeneğini etkinleştirerek özellik açılabiliyor. Telefonlar ayrıca "arka planı sil" gibi gelişmiş seçeneklere de sahip, cihaz duvar kağıdındaki bir kişiyi algılayarak arka planı silerek enerji tüketimini azaltabiliyor.
Yeni always on display işlevinin Galaxy S serisinin eski modellerine sunulması beklenmiyor. Yeni Galaxy S24 serisinde 1 Hz'e kadar düşebilen daha verimli bir OLED panel kullanıldığı için yeni her zaman açık ekran özelliği pil tüketimini arttırmıyor. Eski modellerin ekranları 1 Hz'e kadar düşemediği ve enerji verimliliğinin yeni ekranlar kadar yüksek olmaması sebebiyle özelliğin gelmeyeceği belirtiliyor. Tabi bu bilgi resmi olarak açıklanmış bir bilgi değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.