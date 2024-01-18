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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 serisine iPhone benzeri her zaman açık ekran özelliği geldi: Eski modellere gelmeyecek

    Samsung, yeni Galaxy S24 serisine iPhone'lardakine benzer her zaman açık ekran özelliği getirdi. Ancak ekran tarafındaki kısıtlamalardan dolayı bu özellik eski telefonlara yüksek ihtimalle gelmeyecek.
    Galaxy S24 serisine iPhone benzeri AOD özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Apple, "her zaman açık ekran" (always on display) özelliğini telefonlarına entegre eden en son firma olmuştu. Apple, genel olarak bir teknolojiyi telefonlarına entegre etmeden önce iyice olgunlaşmasını bekleyen ve kusursuz çalıştığına emin olduktan sonra uygulayan bir şirket.

    Firmanın her zaman açık ekran uygulaması diğerlerin farklı çalışıyor. Diğer şirketler tamamen siyah ekran üzerinde saat ve bildirimleri gösterirken, Apple normal kilit ekranını karartarak olduğu gibi gösteriyor. Samsung da Apple'ın izinden giderek Galaxy S24 serisinde benzer bir her zaman açık ekran deneyimi sunuyor. 

    Özellik varsayılan olarak kapalı gelecek ancak Ayarlar uygulamasından etkinleştirilebiliyor. "Ayarlar > Kilit Ekranı AOD > AOD Ayarları > "Kilit Ekranı Duvar Kağıdını Göster" seçeneğini etkinleştirerek özellik açılabiliyor. Telefonlar ayrıca "arka planı sil" gibi gelişmiş seçeneklere de sahip, cihaz duvar kağıdındaki bir kişiyi algılayarak arka planı silerek enerji tüketimini azaltabiliyor.

    Yeni always on display işlevinin Galaxy S serisinin eski modellerine sunulması beklenmiyor. Yeni Galaxy S24 serisinde 1 Hz'e kadar düşebilen daha verimli bir OLED panel kullanıldığı için yeni her zaman açık ekran özelliği pil tüketimini arttırmıyor. Eski modellerin ekranları 1 Hz'e kadar düşemediği ve enerji verimliliğinin yeni ekranlar kadar yüksek olmaması sebebiyle özelliğin gelmeyeceği belirtiliyor. Tabi bu bilgi resmi olarak açıklanmış bir bilgi değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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