Galaxy S24 serisine iPhone benzeri her zaman açık ekran özelliği geldi: Eski modellere gelmeyecek

Tam Boyutta Gör Apple, "her zaman açık ekran" (always on display) özelliğini telefonlarına entegre eden en son firma olmuştu. Apple, genel olarak bir teknolojiyi telefonlarına entegre etmeden önce iyice olgunlaşmasını bekleyen ve kusursuz çalıştığına emin olduktan sonra uygulayan bir şirket.

Firmanın her zaman açık ekran uygulaması diğerlerin farklı çalışıyor. Diğer şirketler tamamen siyah ekran üzerinde saat ve bildirimleri gösterirken, Apple normal kilit ekranını karartarak olduğu gibi gösteriyor. Samsung da Apple'ın izinden giderek Galaxy S24 serisinde benzer bir her zaman açık ekran deneyimi sunuyor.

Özellik varsayılan olarak kapalı gelecek ancak Ayarlar uygulamasından etkinleştirilebiliyor. "Ayarlar > Kilit Ekranı AOD > AOD Ayarları > "Kilit Ekranı Duvar Kağıdını Göster" seçeneğini etkinleştirerek özellik açılabiliyor. Telefonlar ayrıca "arka planı sil" gibi gelişmiş seçeneklere de sahip, cihaz duvar kağıdındaki bir kişiyi algılayarak arka planı silerek enerji tüketimini azaltabiliyor.

Yeni always on display işlevinin Galaxy S serisinin eski modellerine sunulması beklenmiyor. Yeni Galaxy S24 serisinde 1 Hz'e kadar düşebilen daha verimli bir OLED panel kullanıldığı için yeni her zaman açık ekran özelliği pil tüketimini arttırmıyor. Eski modellerin ekranları 1 Hz'e kadar düşemediği ve enerji verimliliğinin yeni ekranlar kadar yüksek olmaması sebebiyle özelliğin gelmeyeceği belirtiliyor. Tabi bu bilgi resmi olarak açıklanmış bir bilgi değil.

