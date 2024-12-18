Instagram'a gece fotoğraflarının kalitesini artıracak yeni özellik geliyor

Tam Boyutta Gör Instagram, gelecek bir güncellemeyle Android tarafında gece daha kaliteli fotoğraflar çekecek. Gece modu kamera özelliği Google Pixel ve Samsung telefonlar için kullanılabilir. İşte detaylar:

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Instagram gece modu kamera özelliği geliyor

Android için Instagram, gece modunu desteklemek için Android’in kamera uzantıları API’sinden yararlanıyor. Bu kamera uzantıları API’si, Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarının çalıştığı donanımdaki her özelliğin kalitesini en üst düzeye çıkarmak için OEM tarafından uygulanan cihaza özgü kamera özelliklerine (bokeh, yüz rötuşu, gece, HDR) erişmesine olanak tanıyor.

Android için Instagram, gece modu için bu kamera uzantısını kullanacak. Düşük ışıklı ortamda çekim yapmaya çalıştığınızda flaşın yanında bir ay simgesi çıkacak. Birkaç saniye telefonu hareketsiz tutarak gece fotoğrafını çekeceksiniz. Yeni özellik kullanıcıların flaşsız, canlı, gerçekçi gece ve düşük ışık fotoğrafları çekmesine olanak sağlayacak.

Instagram gece modu şu anda Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 ile birlikte Pixel 6 ve daha yeni modellerde destekleniyor.

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