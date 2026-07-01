Android 17 One UI 9.0 daha fazla Samsung telefona geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 9.0 güncellemesi için test sürecini daha fazla Galaxy modeline yaymaya başladı. Şirketin yeni arayüz sürümü şu anda Galaxy S26 serisiyle sınırlı bir beta programında olsa da, arka planda birçok farklı cihaz için çalışmalar devam ediyor. Son olarak Samsung'un test sunucularında bazı uygun fiyatlı Galaxy modelleri de görülmeye başladı.

Test sürümü daha fazla modele ulaştı

Paylaşılan bilgilere göre Galaxy A07, Galaxy A17 ve Galaxy A16 modelleri One UI 9.0 test yazılımlarıyla listelenmeye başladı. Kaçıranlar için erken test süreci, Samsung'un yazılımı daha uzun süre optimize etmesine ve kararlı sürüm dağıtımında olası hataları azaltmasına yardımcı oluyor.

Samsung şu anda One UI 9.0 sürümünü iki düzineden fazla Galaxy cihazında dahili olarak test ediyor. Test listesinde Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, Galaxy S24 serisi, Galaxy S23 serisi ve Galaxy S24 FE gibi amiral gemisi modellerin yanı sıra Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 gibi yeni nesil katlanabilir cihazlar da bulunuyor.

Orta segmentte ise Galaxy A57, A56, A55, A54, A35, A34, A25, A24 modelleriyle birlikte Galaxy A17, A16 ve A07 de test sürecine dahil edilmiş durumda. Tablet tarafında ise Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra, Tab S10+ ve Tab S10 Ultra modelleri One UI 9.0 çalışmalarına dahil edildi. Samsung’un önümüzdeki haftalarda One UI 9.0 beta programını daha fazla modele genişletmesi bekleniyor.

One UI 9.0 güncellemesi almayacak Samsung telefonlar belli oldu 2 gün önce eklendi

Ancak bu genişlemenin uygun fiyatlı Galaxy modellerini kapsaması pek olası görünmüyor. Giriş ve orta segment cihazların, beta sürecine dahil edilmeden doğrudan kararlı sürümü alması bekleniyor. Yeni arayüz sürümünün kararlı dağıtımının ise Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarını tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğiyle aynı dönemde başlaması bekleniyor.

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A07

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Android 17 One UI 9.0 daha fazla Samsung telefona geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: