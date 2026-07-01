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    Android 17 One UI 9.0 daha fazla Samsung telefona geliyor

    Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Test sürecine artık 25'ten fazla cihaz dahil oldu. İşte detaylar...   

    Android 17 One UI 9.0 daha fazla Samsung telefona geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 9.0 güncellemesi için test sürecini daha fazla Galaxy modeline yaymaya başladı. Şirketin yeni arayüz sürümü şu anda Galaxy S26 serisiyle sınırlı bir beta programında olsa da, arka planda birçok farklı cihaz için çalışmalar devam ediyor. Son olarak Samsung'un test sunucularında bazı uygun fiyatlı Galaxy modelleri de görülmeye başladı.

    Test sürümü daha fazla modele ulaştı

    Paylaşılan bilgilere göre Galaxy A07, Galaxy A17 ve Galaxy A16 modelleri One UI 9.0 test yazılımlarıyla listelenmeye başladı. Kaçıranlar için erken test süreci, Samsung'un yazılımı daha uzun süre optimize etmesine ve kararlı sürüm dağıtımında olası hataları azaltmasına yardımcı oluyor.

    Samsung şu anda One UI 9.0 sürümünü iki düzineden fazla Galaxy cihazında dahili olarak test ediyor. Test listesinde Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, Galaxy S24 serisi, Galaxy S23 serisi ve Galaxy S24 FE gibi amiral gemisi modellerin yanı sıra Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 gibi yeni nesil katlanabilir cihazlar da bulunuyor.

    Orta segmentte ise Galaxy A57, A56, A55, A54, A35, A34, A25, A24 modelleriyle birlikte Galaxy A17, A16 ve A07 de test sürecine dahil edilmiş durumda. Tablet tarafında ise Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra, Tab S10+ ve Tab S10 Ultra modelleri One UI 9.0 çalışmalarına dahil edildi. Samsung’un önümüzdeki haftalarda One UI 9.0 beta programını daha fazla modele genişletmesi bekleniyor.

    Ancak bu genişlemenin uygun fiyatlı Galaxy modellerini kapsaması pek olası görünmüyor. Giriş ve orta segment cihazların, beta sürecine dahil edilmeden doğrudan kararlı sürümü alması bekleniyor. Yeni arayüz sürümünün kararlı dağıtımının ise Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarını tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğiyle aynı dönemde başlaması bekleniyor.

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S25
    • Galaxy S25+
    • Galaxy S25 Ultra
    • Galaxy S24
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy Z Fold 7
    • Galaxy Z Flip 7
    • Galaxy A57
    • Galaxy A56
    • Galaxy A55
    • Galaxy A54
    • Galaxy A35
    • Galaxy A34
    • Galaxy A25
    • Galaxy A24
    • Galaxy A17
    • Galaxy A16
    • Galaxy A07
    • Galaxy Tab S11
    • Galaxy Tab S11 Ultra
    • Galaxy Tab S10+
    • Galaxy Tab S10 Ultra
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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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