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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 3.0'ın maskotu Ginderbread, Google'ın bahçesindeki yerini aldı

Android 3.0'ın maskotu Ginderbread, Google'ın bahçesindeki yerini aldı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Google, mobil işletim sistemi Android'in kod adlarını taşıyan tatlıların figürlerini bahçesine yerleştirmeye devam ediyor.

Google'ın Froyo figürünü Google merkez binası bahçesine yerleştirirken bunu videolu olarak görüntülemişti. Kısa bir süre içinde yayınlanması beklenen Android 3.0 versiyonunun maskotu olan "Gingerbread" (pekmezli kurabiye" önceki Android versiyonlarını simgeleyen Eclair ve Froyo'nun yanındaki yerini aldı.

Google, Froyo'nun yayınlanmasından önce yine böyle birşey yapmıştı ve bu bizlere Gingerbread için geri sayımın başladığına bir işaret oluyor. Gingerbread'in gelişini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.




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image 9 yıl
Hanım göbeği ve vezir parmağı versiyonları Türkiye'de müthiş sattırır :P
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Rainbow6 9 yıl
evet zencefil demek ... pekmez var mi acaba yurt disinda yaww :) ... googleden ricam bi sonraki versiyona sutlac ismini vermesi ... zaten amerkada tatli diye bisi yok donut ve cupcake den sona versiyon cikaramaz :)Turkiyeden yardim almasi lazim isim konusunda
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Flara 9 yıl
ginger zencefil değil miydi yahu
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