Android 3.0'ın maskotu Ginderbread, Google'ın bahçesindeki yerini aldı.

Google, mobil işletim sistemi Android'in kod adlarını taşıyan tatlıların figürlerini bahçesine yerleştirmeye devam ediyor.

Google'ın Froyo figürünü Google merkez binası bahçesine yerleştirirken bunu videolu olarak görüntülemişti. Kısa bir süre içinde yayınlanması beklenen Android 3.0 versiyonunun maskotu olan "Gingerbread" (pekmezli kurabiye" önceki Android versiyonlarını simgeleyen Eclair ve Froyo'nun yanındaki yerini aldı.

Google, Froyo'nun yayınlanmasından önce yine böyle birşey yapmıştı ve bu bizlere Gingerbread için geri sayımın başladığına bir işaret oluyor. Gingerbread'in gelişini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.