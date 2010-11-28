Android, Asya kıtasında liderliği Symbian'dan devraldı

Hızla dünya genelinde yayılmaya devam eden ve pazarda lider Symbian'a her geçen gün biraz daha yaklaşan Android; Symbian'a karşı Asya pazarında liderliği ele geçirmeyi başardı.

Endüstrinin bağımsız araştırma şirketlerinden GFK'in yaptığı son araştırmaya göre; Asya pazarında Android'li telefonların satışı ikinci ve üçüncü çeyrekte önemli bir artış gösterdi ve Android, bu yakaladığı trendle, 3.çeyrekte liderlik koltuğunu Symbian'dan aldı. Koltuğunu Android'e kaptıran Symbian ise özellik Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde egemenliğini sürdürmesine rağmen; eski liderin satışları Blackberry OS, iOS ve Android'in etkisiyle gitgide azalıyor.

Araştırmanın diğer bir sonucuysa akıllı telefonların popüleritesinin her geçen gün arttığını gözler önüne koyuyor. Temmuz-Eylül ayları arasında satılan her beş telefondan birinin akıllı telefon olduğunu söyleyen Gfk, 3.çeyrekte geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %270'lik artışla 4.7 milyon akıllı telefon satıldığını belirtiyor.