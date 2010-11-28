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Android, Asya kıtasında liderliği Symbian'dan devraldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Hızla dünya genelinde yayılmaya devam eden ve pazarda lider Symbian'a her geçen gün biraz daha yaklaşan Android; Symbian'a karşı Asya pazarında liderliği ele geçirmeyi başardı.

Endüstrinin bağımsız araştırma şirketlerinden GFK'in yaptığı son araştırmaya göre; Asya pazarında Android'li telefonların satışı ikinci ve üçüncü çeyrekte önemli bir artış gösterdi ve Android, bu yakaladığı trendle, 3.çeyrekte liderlik koltuğunu Symbian'dan aldı. Koltuğunu Android'e kaptıran Symbian ise özellik Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde egemenliğini sürdürmesine rağmen; eski liderin satışları Blackberry OS, iOS ve Android'in etkisiyle gitgide azalıyor.

Araştırmanın diğer bir sonucuysa akıllı telefonların popüleritesinin her geçen gün arttığını gözler önüne koyuyor. Temmuz-Eylül ayları arasında satılan her beş telefondan birinin akıllı telefon olduğunu söyleyen Gfk, 3.çeyrekte geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %270'lik artışla 4.7 milyon akıllı telefon satıldığını belirtiyor.


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Batuist 9 yıl
daha gelecek olan o kadar telefon var ki süper özellikli yeni android sürümüyle çok daha fazla başarı elde edecek android..
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Bl00dyHell 9 yıl
2011'in ilk çeyreğinde Android uçacak, demedi demeyin
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korsanzeki168 9 yıl
şirket telefonları hariç birde bilgisayar kullanamayan orta yaş üstü insanlar hariç cogu kişi akıllı telefon kullanacak
ilk çıktığında hi-end klasmanında olan akıllı telefonlar 2 yıla kalmaz orta segmente inecektir giriş seviyesi de kolay kolay ölmez yaşayacaktır maliyet odaklı şirket telefonu ve akıllı telefon kullanamayan yaşlılarsa bu segmente toplanacaktır....
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Zendagi Migzara 9 yıl
Kaçınılmaz :)
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