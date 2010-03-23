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Android işletim sistemli AT&T Dell Aero resmen duyuruldu

AT&T, ilk Android telefonu Dell Aero'yu duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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AT&T ilk Android telefonu Dell Aero'yu resmen duyurdu. AT&T Dell Aero adı verilen telefonun tasarım olarak Dell Mini 3 revizyona uğramış hali olduğu belirtiliyor. AT&T tarafında yapılan resmi açıklamada Dell ile yapılan çalışma ile Android'in arayüzünde değişikler yaptıkları yer alıyor. AT&T Dell Aero hakkında detaytlı bilgilerin önümüzdeki hafta içinde açıklanması beklenirken şimdilik verilen bilgilere göre AT&T Dell Aero'nun 5 mp otomatik odaklanma özellikli flaşlı kameraya, 3G bağlantıya, 3.5 inç HD ekrana, FlashLite destekli internet tarayıcısına sahip olacağı görülüyor. Dahili GPS sistemini de bünyesinde barındıran AT&T'nin özellikleri, piyasa çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaki bilgilerin önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor.


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yhackup 5 yıl
çöp
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madmax59 5 yıl yhackup
yhackup
çöp

Tarihlere bi bak istersen, ne içiyorsunuz böyle anlamıyorumki ?
Konu 2010 da açılmış hala çöp diyorsun
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DH Misafiri 8 yıl
media markt pendoryada insert ürünü fiyatı 399 tl meraklılarına duyurulur..
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Hirotaro 8 yıl
Froyo desteği varsa , bu telefon bu fiyata alınır . bana oldukça kullanışlı geldi

edit : sanırım android 2.2 desteği var , 1-2 yabancı forumda 2.2 desteklendiğini söyleniyor
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gandalf_3466 9 yıl
Android savaslari basladi
her markanin bir androidi olacak artik anlasilan.
ozellikleri bi aciklansin yorum yapariz daha
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TELESCOPE 9 yıl
evet durum bunu işerat etmekte,marka bol bu nedenlede inşallah ürünler alınabilir olurlar
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