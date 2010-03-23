Android işletim sistemli AT&T Dell Aero resmen duyuruldu

AT&T ilk Android telefonu Dell Aero'yu resmen duyurdu. AT&T Dell Aero adı verilen telefonun tasarım olarak Dell Mini 3 revizyona uğramış hali olduğu belirtiliyor. AT&T tarafında yapılan resmi açıklamada Dell ile yapılan çalışma ile Android'in arayüzünde değişikler yaptıkları yer alıyor. AT&T Dell Aero hakkında detaytlı bilgilerin önümüzdeki hafta içinde açıklanması beklenirken şimdilik verilen bilgilere göre AT&T Dell Aero'nun 5 mp otomatik odaklanma özellikli flaşlı kameraya, 3G bağlantıya, 3.5 inç HD ekrana, FlashLite destekli internet tarayıcısına sahip olacağı görülüyor. Dahili GPS sistemini de bünyesinde barındıran AT&T'nin özellikleri, piyasa çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaki bilgilerin önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor.

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