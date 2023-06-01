Android kullanıcıları dikkat: Tehlike içeren 100'den fazla uygulama tespit edildi

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere Google Play Store'da kullanıma sunulan yeni uygulamalar, büyük bir denetimden geçiyor. Ancak bazı uygulamalar mağazaya girdikten hemen sonra amaç değiştirebiliyor. Şimdi bunun yeni bir örneği daha yaşandı. Güvenlik araştırma şirketi Dr.Web, Android kullanıcılarını tehdit eden yeni bir kötü amaçlı yazılım tespit edildiğini duyurdu.

100'den fazla Android uygulaması tehlike içeriyor

Dr.Web tarafından ''SpinOk'' adlandırılan casus yazılım, an itibariyle 400 milyondan fazla indirilen 100'den fazla Android uygulamasında tespit edildi. Reklamverenler için bir yazılım geliştirme kiti (SDK) olarak sunulan bu modül, cihaza yüklendikten sonra hem gizli reklamlar gösterilmesini hem de cihazda bulunan özel verilerin uzak bir sunucuya gönderilmesini sağlıyor.

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Ayrıca SpinOk modülünün gerçek bir telefonda çalışıp çalışmadığını belirlemek için cihazın sensör verilerinden (jiroskop ve manyetometre dahil) faydalandığına dikkat çeken Dr.Web, yazılımın özellikle "günlük ödüller" sunan mini oyunlara eklendiğini belirtti. Bu noktada etkilenen uygulamaların çoğu Play Store'dan kaldırılmış olsa da tamamı kaldırılmış değil. İşte SpinOk casus yazılımı içeren ve en çok indirilen uygulamalar:

Noizz: müzikli video düzenleyici - 100 milyon indirme

- 100 milyon indirme Zapya - Dosya Aktarımı, Paylaşma - 100 milyon indirme

- 100 milyon indirme vFly: video düzenleyici ve video oluşturucu - 50 milyon indirme

- 50 milyon indirme MVBit - MV video durum oluşturucu - 50 milyon indirme

- 50 milyon indirme Biugo - video yapıcı ve video düzenleyici - 50 milyon indirme

- 50 milyon indirme Crazy Drop - 10 milyon indirme

- 10 milyon indirme Cashzine - Para ödülü kazanın - 10 milyon indirme

- 10 milyon indirme Fizzo Novel - Çevrimdışı Okuma - 10 milyon indirme

- 10 milyon indirme CashEM: Ödüller Alın - 5 milyon indirme

- 5 milyon indirme Tick: 5 milyon indirme

SpinOk casus yazılımı içeren diğer uygulamalar ise şu şekilde:

Noizz: video editor with music

Zapya – File Transfer

Share VFly: video editor&video maker

MVBit – MV video status maker

Biugo – video maker&video editor

Crazy Drop Cashzine – Earn money reward

Fizzo Novel – Reading Offline

CashEM: Get Rewards

Tick: watch to earn

Bank Bingo Slot

Bingo-J

Jelly Connect

Mega Win Slots

Lucky Clover Bingo

Jackpot King – Coin Pusher

Owl Pop Mania

Daily Step

Get Rich Scanner

Star Quiz

Lucky Jackpot Pusher

Pic Pro – AI Photo Enhancer

PlayBox: Rewarded Play

Mission Guru: Brain Boost

Bubble Connect – puzzle match

Novelah – Read fiction & novel

InstaCash:Earn rewards

VibeTik

Bingo Tour

Coin Big Bang

Gold Miner Coin Dozer

Match Fun 3D

SurveyKing – Earn from surveys

Holiday Solitaire Party

Step Counter:Keep Fit

Survey Cash – Earn Easy Cash

BitCoin Connect

Mega Blast Tree

Treasure Scanner

Mega Coin Dozer

TT Tube:Short Video

Space Pop: Bubble Shooter

WOW Domino

Cake Factory: Pop Match3

Solitaire Arena

Domino Master

Royal Fishing Party

Piggy Rush Slot

Fruit BigBang

Solitaire Go: TriPeaks

Casino Royale: Wild Slots

Coin Vibe

Lucky Word Club

Money Gun – Earn money easily

Weather & Rewards – Real Money

Witch Slots 2

Fruit Drop

Bingo Joy

Video Tube: Cash Back

Digger Master – Casino slots

Trend Games

Make Money & Earn Cash Rewards

bucksfir

NovelFun

PixMania: Ganhe prêmios no pix

MemGuru

Candy Gas

Cash Prizes – Earn Rewards App

Gamony : Make Money Everyday

OhCash

Youth Rewards – Cash App

Fantasy Pusher

Money Game-Win Real Cash

Smart Walk

Mania Vegas Slots

Tap Away 3D StepWin-Pedometer &

Step Tracker

Queen Match-Triple Tile Master

Fast Wallet-Earn Money & games

Lion Coin: The King of Rewards

Reweize: Earn Rewards

SWE Rewards “Swedswap”

Blitz Slots

Water Puzzle Captain

Money Tube: Video Player

DigiWards

Bitcoin Cash Giveaway

Money Well:Play game & earn cash

Stars Coin

Colo Chess

Alaa win play

Lucky Money – Real Money Games

Puzzle Cash

Jackpot bingo Slots

Pop Rewards

Play Tube

Loto Scratch and Win

Game Reward- Real Money Games

Parking Inc. 3D

Maya Merge

Royal Dice Party

ChipWin To 21:Merge game

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