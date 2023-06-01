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    Android kullanıcıları dikkat: Tehlike içeren 100'den fazla uygulama tespit edildi

    Google Play Store'da Android kullanıcılarını tehdit eden ''SpinOk'' isimli kötü amaçlı yazılım ortaya çıktı. Yazılımın 400 milyondan fazla Android kullanıcısına ulaştığı bildiriliyor.
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    Android kullanıcıları dikkat: Bu uygulamaları silin! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere Google Play Store'da kullanıma sunulan yeni uygulamalar, büyük bir denetimden geçiyor. Ancak bazı uygulamalar mağazaya girdikten hemen sonra amaç değiştirebiliyor. Şimdi bunun yeni bir örneği daha yaşandı. Güvenlik araştırma şirketi Dr.Web, Android kullanıcılarını tehdit eden yeni bir kötü amaçlı yazılım tespit edildiğini duyurdu.

    100'den fazla Android uygulaması tehlike içeriyor

    Dr.Web tarafından ''SpinOk'' adlandırılan casus yazılım, an itibariyle 400 milyondan fazla indirilen 100'den fazla Android uygulamasında tespit edildi. Reklamverenler için bir yazılım geliştirme kiti (SDK) olarak sunulan bu modül, cihaza yüklendikten sonra hem gizli reklamlar gösterilmesini hem de cihazda bulunan özel verilerin uzak bir sunucuya gönderilmesini sağlıyor. 

    Ayrıca SpinOk modülünün gerçek bir telefonda çalışıp çalışmadığını belirlemek için cihazın sensör verilerinden (jiroskop ve manyetometre dahil) faydalandığına dikkat çeken Dr.Web, yazılımın özellikle "günlük ödüller" sunan mini oyunlara eklendiğini belirtti. Bu noktada etkilenen uygulamaların çoğu Play Store'dan kaldırılmış olsa da tamamı kaldırılmış değil. İşte SpinOk casus yazılımı içeren ve en çok indirilen uygulamalar:

    • Noizz: müzikli video düzenleyici - 100 milyon indirme
    • Zapya - Dosya Aktarımı, Paylaşma - 100 milyon indirme
    • vFly: video düzenleyici ve video oluşturucu - 50 milyon indirme
    • MVBit - MV video durum oluşturucu - 50 milyon indirme
    • Biugo - video yapıcı ve video düzenleyici - 50 milyon indirme
    • Crazy Drop - 10 milyon indirme
    • Cashzine - Para ödülü kazanın - 10 milyon indirme
    • Fizzo Novel - Çevrimdışı Okuma - 10 milyon indirme
    • CashEM: Ödüller Alın - 5 milyon indirme
    • Tick: 5 milyon indirme

    SpinOk casus yazılımı içeren diğer uygulamalar ise şu şekilde:

    • Noizz: video editor with music
    • Zapya – File Transfer
    • Share VFly: video editor&video maker
    • MVBit – MV video status maker
    • Biugo – video maker&video editor
    • Crazy Drop Cashzine – Earn money reward
    • Fizzo Novel – Reading Offline
    • CashEM: Get Rewards
    • Tick: watch to earn
    • Bank Bingo Slot
    • Bingo-J
    • Jelly Connect
    • Mega Win Slots
    • Lucky Clover Bingo
    • Jackpot King – Coin Pusher
    • Owl Pop Mania
    • Daily Step
    • Get Rich Scanner
    • Star Quiz
    • Lucky Jackpot Pusher
    • Pic Pro – AI Photo Enhancer
    • PlayBox: Rewarded Play
    • Mission Guru: Brain Boost
    • Bubble Connect – puzzle match
    • Novelah – Read fiction & novel
    • InstaCash:Earn rewards
    • VibeTik
    • Bingo Tour
    • Coin Big Bang
    • Gold Miner Coin Dozer
    • Match Fun 3D
    • SurveyKing – Earn from surveys
    • Holiday Solitaire Party
    • Step Counter:Keep Fit
    • Survey Cash – Earn Easy Cash
    • BitCoin Connect
    • Mega Blast Tree
    • Treasure Scanner
    • Mega Coin Dozer
    • TT Tube:Short Video
    • Space Pop: Bubble Shooter
    • WOW Domino
    • Cake Factory: Pop Match3
    • Solitaire Arena
    • Domino Master
    • Royal Fishing Party
    • Piggy Rush Slot
    • Fruit BigBang
    • Solitaire Go: TriPeaks
    • Casino Royale: Wild Slots
    • Coin Vibe
    • Lucky Word Club
    • Money Gun – Earn money easily
    • Weather & Rewards – Real Money
    • Witch Slots 2
    • Fruit Drop
    • Bingo Joy
    • Video Tube: Cash Back
    • Digger Master – Casino slots
    • Trend Games
    • Make Money & Earn Cash Rewards
    • bucksfir
    • NovelFun
    • PixMania: Ganhe prêmios no pix
    • MemGuru
    • Candy Gas
    • Cash Prizes – Earn Rewards App
    • Gamony : Make Money Everyday
    • OhCash
    • Youth Rewards – Cash App
    • Fantasy Pusher
    • Money Game-Win Real Cash
    • Smart Walk
    • Mania Vegas Slots
    • Tap Away 3D StepWin-Pedometer &
    • Step Tracker
    • Queen Match-Triple Tile Master
    • Fast Wallet-Earn Money & games
    • Lion Coin: The King of Rewards
    • Reweize: Earn Rewards
    • SWE Rewards “Swedswap”
    • Blitz Slots
    • Water Puzzle Captain
    • Money Tube: Video Player
    • DigiWards
    • Bitcoin Cash Giveaway
    • Money Well:Play game & earn cash
    • Stars Coin
    • Colo Chess
    • Alaa win play
    • Lucky Money – Real Money Games
    • Puzzle Cash
    • Jackpot bingo Slots
    • Pop Rewards
    • Play Tube
    • Loto Scratch and Win
    • Game Reward- Real Money Games
    • Parking Inc. 3D
    • Maya Merge
    • Royal Dice Party
    • ChipWin To 21:Merge game
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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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