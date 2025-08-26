Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Android'in sevilen özelliğini iPhone'lara taşıyor

    Google, "Quick Share" özelliğini iPhone'larla uyumlu hale getirmek için çalışıyor. Özellik Play Services beta sürümünde ortaya çıktı ve yakında kullanıma sunulabilir.

    Google, Android'in sevilen özelliğini iPhone'lara taşıyor Tam Boyutta Gör
    Google ve Samsung'un geçtiğimiz yıl Android cihazlarda birleşik Quick Share platformunu tanıtmasının ardından, şimdi bu özellik iPhone'lara da ulaşabilir. Yeni bilgilere göre, Google'ın iOS tarafında da Android ile benzer bir dosya paylaşım özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. 

    Hızlı Paylaşım özelliği iPhone'lara geliyor

    Google Play Services beta sürümünden kodlara göre, Android kullanıcılarının iPhone sahiplerine dosya göndermesine imkan tanıyacak bir Quick Share entegrasyonu keşfedildi. Kaçıranlar için benzer bir haber geçtiğimiz yıl zaten paylaşılmıştı ancak doğrulanmış değildi. Bu, geçen yıl gündeme gelen iddiaları doğrulamış oldu.

    İlginç bir ayrıntı ise Android'den iPhone’a dosya göndermek için Google hesabına giriş yapılmasının zorunlu olması. Buna karşın Android cihazlar arasında böyle bir gereklilik bulunmuyor. Bu da, iPhone tarafında Quick Share'in çalışabilmesi için Google uygulaması üzerinden kimlik doğrulamasına ihtiyaç duyulabileceğini düşündürüyor.

    Google, Android'in sevilen özelliğini iPhone'lara taşıyor Tam Boyutta Gör
    Özelliğin tam olarak nasıl işleyeceği veya hangi sınırlamalara sahip olacağı netlik kazanmış değil. Ancak Quick Share'in iPhone desteğiyle birlikte Android–iOS arasındaki dosya aktarımının daha pratik hale geleceği açık. Özellikle AirDrop'un yalnızca Apple cihazlarıyla sınırlı olması, Google'ın bu adımını daha da önemli kılıyor.

    Şu an için Quick Share’in iPhone uyumlu sürümünün ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak Google Play Services'e entegre olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü söyleyelim.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motul yağ orjinal sorgulama perde beton delmek yasak mı citroen c4 otomatik vites nasıl tapuda daire numara değişikliği masrafı kişisel bilgisayarınız görüntüyü başka bir ekrana yansıtamıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 200
    HONOR 200
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum