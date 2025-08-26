Google, Android'in sevilen özelliğini iPhone'lara taşıyor

Hızlı Paylaşım özelliği iPhone'lara geliyor
Google Play Services beta sürümünden kodlara göre, Android kullanıcılarının iPhone sahiplerine dosya göndermesine imkan tanıyacak bir Quick Share entegrasyonu keşfedildi. Kaçıranlar için benzer bir haber geçtiğimiz yıl zaten paylaşılmıştı ancak doğrulanmış değildi. Bu, geçen yıl gündeme gelen iddiaları doğrulamış oldu.
İlginç bir ayrıntı ise Android'den iPhone’a dosya göndermek için Google hesabına giriş yapılmasının zorunlu olması. Buna karşın Android cihazlar arasında böyle bir gereklilik bulunmuyor. Bu da, iPhone tarafında Quick Share'in çalışabilmesi için Google uygulaması üzerinden kimlik doğrulamasına ihtiyaç duyulabileceğini düşündürüyor.
Şu an için Quick Share'in iPhone uyumlu sürümünün ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak Google Play Services'e entegre olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü söyleyelim.