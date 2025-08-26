Google, Android'in sevilen özelliğini iPhone'lara taşıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google ve Samsung'un geçtiğimiz yıl Android cihazlarda birleşik Quick Share platformunu tanıtmasının ardından, şimdi bu özellik iPhone'lara da ulaşabilir. Yeni bilgilere göre, Google'ın iOS tarafında da Android ile benzer bir dosya paylaşım özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Hızlı Paylaşım özelliği iPhone'lara geliyor

Google Play Services beta sürümünden kodlara göre, Android kullanıcılarının iPhone sahiplerine dosya göndermesine imkan tanıyacak bir Quick Share entegrasyonu keşfedildi. Kaçıranlar için benzer bir haber geçtiğimiz yıl zaten paylaşılmıştı ancak doğrulanmış değildi. Bu, geçen yıl gündeme gelen iddiaları doğrulamış oldu.

İlginç bir ayrıntı ise Android'den iPhone’a dosya göndermek için Google hesabına giriş yapılmasının zorunlu olması. Buna karşın Android cihazlar arasında böyle bir gereklilik bulunmuyor. Bu da, iPhone tarafında Quick Share'in çalışabilmesi için Google uygulaması üzerinden kimlik doğrulamasına ihtiyaç duyulabileceğini düşündürüyor.

Tam Boyutta Gör Özelliğin tam olarak nasıl işleyeceği veya hangi sınırlamalara sahip olacağı netlik kazanmış değil. Ancak Quick Share'in iPhone desteğiyle birlikte Android–iOS arasındaki dosya aktarımının daha pratik hale geleceği açık. Özellikle AirDrop'un yalnızca Apple cihazlarıyla sınırlı olması, Google'ın bu adımını daha da önemli kılıyor.

Şu an için Quick Share’in iPhone uyumlu sürümünün ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak Google Play Services'e entegre olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü söyleyelim.

