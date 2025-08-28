Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (28 Ağustos)

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Machinarium ve Make Way geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Ice Beam tarafından geliştirilen Make Way, yarış temalı kaotik bir parti oyunu. Arabalar komik ve esprili seçenekler sunarken, parkurlar oyuncular tarafından yaratılıyor. Machinarium ise, hurdaya ayrılmış bir robotun kendini yeniden inşa edip bir suç planını engellemek amacıyla bir robot şehrine sızdığı, tıklamalı bir macera oyunu.

Machinarium ve Make Way, 28 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

