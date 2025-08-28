Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (28 Ağustos)

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Machinarium ve Make Way geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Ice Beam tarafından geliştirilen Make Way, yarış temalı kaotik bir parti oyunu. Arabalar komik ve esprili seçenekler sunarken, parkurlar oyuncular tarafından yaratılıyor. Machinarium ise, hurdaya ayrılmış bir robotun kendini yeniden inşa edip bir suç planını engellemek amacıyla bir robot şehrine sızdığı, tıklamalı bir macera oyunu.
Machinarium ve Make Way, 28 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/make-way-bddf5f https://store.epicgames.com/tr/p/machinarium-5e6c71 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: