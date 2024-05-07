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    Anlık Bildirim

    Android'te cihazlar arası veri aktarımı hızlanacak ve kolaylaşacak

    Google, Android cihazları arasındaki veri aktarımını hızlandıracak ve kolaylaştıracak yeni araç üzerinde çalışıyor. Yeni araç ne gibi kolaylıklar getiriyor?    
    Android'te cihazlar arası veri aktarımı hızlanıp kolaylaşıyor Tam Boyutta Gör
    Android'in veri taşıma aracı yıllar içinde gelişme gösterse de, Apple'ın çözümüne göre hala eksik ve geliştirilmesi gereken yönleri bulunuyor. Üçüncü taraf uygulamalar olsa da, farklı marka telefonlar arası geçişte verilerin veya ayarların  eksik olarak aktarılması gibi durumlar oluşabiliyor. Android Authority'nin haberine göre Google yakında bu süreci çok daha iyi ve hızlı hale getirecek. 

    Kablolu ve kablosuz bağlantı birleştiriliyor

    Yeni bir telefonun kurulumu yaparken verilerinizi eski Android cihazınızdan yeni Android cihazınıza taşımak için üç seçeneğiniz bulunuyor. Kabloyla, Wi-Fi ile veya Google One yedeklemesini geri yükleyerek veri taşıma gerçekleştirilebiliyor. Görünüşe göre Google, daha hızlı bir veri aktarımı, geri yükleme deneyimi sunmak için bu seçeneklerden ikisini birleştiriyor.

    “MultiTransportD2dTransport” olarak adlandırılan sistem, hem Wi-Fi hem de kabloyu aynı anda kullanarak veri aktarımını hızlandırmayı amaçlıyor.

    Android'te cihazlar arası veri aktarımı hızlanıp kolaylaşıyor Tam Boyutta Gör
    Google ayrıca, kullanıcıların mevcut Android cihazlarından herhangi bir noktada eski veya yeni Android cihaza veri aktarmalarına olanak tanıyan başka bir yeni özellik üzerinde çalışıyor. Google buna "Her Zaman Geri Yükle" adını veriyor. 

    Fabrika ayarlarına dönmeye gerek kalmayacak

    Şu anda Android cihazınızın kurulumunu yaptıysanız, fabrika ayarlarına sıfırlama yapmadan ve aktarımı yeniden başlatmadan eski cihazınızdaki verileri geri yükleyemiyorsunuz. Yeni özellik sayesinde, fabrika ayarlarına sıfırlamaya gerek kalmadan eski bir cihazdaki verileri istediğiniz zaman geri yükleyebiliyorsunuz.

    Ancak, yeni "Her Zaman Geri Yükle" özelliğinin bazı kısıtlamaları bulunuyor. Verileri yalnızca daha önce veri kopyalamak için kullandığınız cihazdan kopyalayabiliyorsunuz. Başka bir cihazdan veri kopyalamak için tüm cihaz verilerini silmeniz gerekiyor. Kopyaladığınız veriler mevcut cihazınızdaki verilerle birleştiriliyor. Değiştirdiğiniz ayarlar bu değişikliklerin üzerine yazılmıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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