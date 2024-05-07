Android'te cihazlar arası veri aktarımı hızlanacak ve kolaylaşacak

Kablolu ve kablosuz bağlantı birleştiriliyor
Yeni bir telefonun kurulumu yaparken verilerinizi eski Android cihazınızdan yeni Android cihazınıza taşımak için üç seçeneğiniz bulunuyor. Kabloyla, Wi-Fi ile veya Google One yedeklemesini geri yükleyerek veri taşıma gerçekleştirilebiliyor. Görünüşe göre Google, daha hızlı bir veri aktarımı, geri yükleme deneyimi sunmak için bu seçeneklerden ikisini birleştiriyor.
“MultiTransportD2dTransport” olarak adlandırılan sistem, hem Wi-Fi hem de kabloyu aynı anda kullanarak veri aktarımını hızlandırmayı amaçlıyor.
Fabrika ayarlarına dönmeye gerek kalmayacak
Şu anda Android cihazınızın kurulumunu yaptıysanız, fabrika ayarlarına sıfırlama yapmadan ve aktarımı yeniden başlatmadan eski cihazınızdaki verileri geri yükleyemiyorsunuz. Yeni özellik sayesinde, fabrika ayarlarına sıfırlamaya gerek kalmadan eski bir cihazdaki verileri istediğiniz zaman geri yükleyebiliyorsunuz.
Ancak, yeni "Her Zaman Geri Yükle" özelliğinin bazı kısıtlamaları bulunuyor. Verileri yalnızca daha önce veri kopyalamak için kullandığınız cihazdan kopyalayabiliyorsunuz. Başka bir cihazdan veri kopyalamak için tüm cihaz verilerini silmeniz gerekiyor. Kopyaladığınız veriler mevcut cihazınızdaki verilerle birleştiriliyor. Değiştirdiğiniz ayarlar bu değişikliklerin üzerine yazılmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.