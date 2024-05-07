Android'te cihazlar arası veri aktarımı hızlanacak ve kolaylaşacak

Tam Boyutta Gör Android'in veri taşıma aracı yıllar içinde gelişme gösterse de, Apple'ın çözümüne göre hala eksik ve geliştirilmesi gereken yönleri bulunuyor. Üçüncü taraf uygulamalar olsa da, farklı marka telefonlar arası geçişte verilerin veya ayarların eksik olarak aktarılması gibi durumlar oluşabiliyor. Android Authority'nin haberine göre Google yakında bu süreci çok daha iyi ve hızlı hale getirecek.

Kablolu ve kablosuz bağlantı birleştiriliyor

Yeni bir telefonun kurulumu yaparken verilerinizi eski Android cihazınızdan yeni Android cihazınıza taşımak için üç seçeneğiniz bulunuyor. Kabloyla, Wi-Fi ile veya Google One yedeklemesini geri yükleyerek veri taşıma gerçekleştirilebiliyor. Görünüşe göre Google, daha hızlı bir veri aktarımı, geri yükleme deneyimi sunmak için bu seçeneklerden ikisini birleştiriyor.

“MultiTransportD2dTransport” olarak adlandırılan sistem, hem Wi-Fi hem de kabloyu aynı anda kullanarak veri aktarımını hızlandırmayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Google ayrıca, kullanıcıların mevcut Android cihazlarından herhangi bir noktada eski veya yeni Android cihaza veri aktarmalarına olanak tanıyan başka bir yeni özellik üzerinde çalışıyor. Google buna "Her Zaman Geri Yükle" adını veriyor.

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Fabrika ayarlarına dönmeye gerek kalmayacak

Şu anda Android cihazınızın kurulumunu yaptıysanız, fabrika ayarlarına sıfırlama yapmadan ve aktarımı yeniden başlatmadan eski cihazınızdaki verileri geri yükleyemiyorsunuz. Yeni özellik sayesinde, fabrika ayarlarına sıfırlamaya gerek kalmadan eski bir cihazdaki verileri istediğiniz zaman geri yükleyebiliyorsunuz.

Ancak, yeni "Her Zaman Geri Yükle" özelliğinin bazı kısıtlamaları bulunuyor. Verileri yalnızca daha önce veri kopyalamak için kullandığınız cihazdan kopyalayabiliyorsunuz. Başka bir cihazdan veri kopyalamak için tüm cihaz verilerini silmeniz gerekiyor. Kopyaladığınız veriler mevcut cihazınızdaki verilerle birleştiriliyor. Değiştirdiğiniz ayarlar bu değişikliklerin üzerine yazılmıyor.

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