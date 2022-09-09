Android telefonlara 'temiz çağrı' özelliği geliyor

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Üç aylık Android 13 güncellemesinin ilk beta sürümü, "aramalar sırasında arka plan gürültüsünü azaltmak" için tasarlanan Clear Calling veya başka bir deyişle "temiz çağrı" özelliğini ortaya çıkardı.

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Yapay zekaya dayalı bir özellik olacak

Bu modda sistem, aramalar için gürültü engelleme teknolojisini etkinleştiriyor. Ucuz kulaklıklardaki benzer teknolojinin aksine, işlev yapay zekaya dayanmakta. Kullanıcıların konuşmalarının içeriğinin Google'a gönderilmediği yani işlemin doğrudan cihaz üzerinde yapıldığı da garanti ediliyor. Ayrıca özelliğin mobil ağlarda çalıştığı, ancak Wi-Fi aramaları için çalışmayacağı belirtildi.

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Clear Calling otomatik olarak aktif olmayacak, kullanıcı eğer isterse ayarlardan manuel olarak etkinleştirilebilecek. Şirket daha önce de Google Meet'te atıştırmalık poşetlerinin hışırtısı, klavye tıklamaları ve köpek havlamaları gibi arka plan seslerini bastırmak için yapay zekayı kullanmıştı.

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