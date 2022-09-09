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    Android telefonlara "temiz çağrı" özelliği geliyor

    Teknoloji devi Google, Android 13 yüklü akıllı telefonlarda arama kalitesini iyileştirecek olan "Clear Calling" özelliğini test etmeye başladı.                  
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    Android telefonlara 'temiz çağrı' özelliği geliyor
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    Üç aylık Android 13 güncellemesinin ilk beta sürümü, "aramalar sırasında arka plan gürültüsünü azaltmak" için tasarlanan Clear Calling veya başka bir deyişle "temiz çağrı" özelliğini ortaya çıkardı.

    Yapay zekaya dayalı bir özellik olacak

    Bu modda sistem, aramalar için gürültü engelleme teknolojisini etkinleştiriyor. Ucuz kulaklıklardaki benzer teknolojinin aksine, işlev yapay zekaya dayanmakta. Kullanıcıların konuşmalarının içeriğinin Google'a gönderilmediği yani işlemin doğrudan cihaz üzerinde yapıldığı da garanti ediliyor. Ayrıca özelliğin mobil ağlarda çalıştığı, ancak Wi-Fi aramaları için çalışmayacağı belirtildi.

    Android telefonlara 'temiz çağrı' özelliği geliyor
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    Clear Calling otomatik olarak aktif olmayacak, kullanıcı eğer isterse ayarlardan manuel olarak etkinleştirilebilecek. Şirket daha önce de Google Meet'te atıştırmalık poşetlerinin hışırtısı, klavye tıklamaları ve köpek havlamaları gibi arka plan seslerini bastırmak için yapay zekayı kullanmıştı.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 2 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 5 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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