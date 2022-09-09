iPhone 14 Pro'daki etkileşimli çentik, dört yıl önceki Honor V20'de uygulanmış

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Dört yıllık Honor V20'de uygulanmış olan Dynamic Island benzeri etkileşimli çentik akıllara şu soruyu getiriyor: iPhone 14 Pro'nun en büyük yeniliği mi, yoksa dört yıllık bir Honor fikrinin evrimi mi?

Steve Jobs'ın kızı iPhone 14 ile dalga geçti 1 gün önce eklendi

iPhone 14 Pro'nun görsel olarak öne çıkan yeniliklerinden biri, gelen aramaları, metin mesajlarını, çeşitli bildirimleri ve simge durumuna küçültülmüş uygulamaları gösteren Dynamic Island adlı yeni bir çentik.

Bazı kullanıcılar bu özelliğin tamamen kullanışsız olduğunu söylerken, Apple meraklıları ise bu yenilikçi çözümden övgüyle bahsediyor ve Android telefon üreticileriyle bunu daha önce düşünmedikleri için dalga bile geçiyorlar.

Apple, Honor V20'den "ilham" mı aldı?

Ancak benzer bir özellik Android dünyasında da kullanıma sunulmuştu ve 2018'in sonlarında satışa çıkan Honor V20, Dynamic Island'a benzer bir özelliğe sahipti. O zamanlar, ekranlara gömülü ön kamera delikleri yeni yeni popülerlik kazanıyordu. Honor, sol üst köşede tek delikli bir çözüm kullandı ve 'pod' adı verilen bir özellik geliştirdi.

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Görüntülü sohbet sırasında, aktif ön kamera kullanıcı arayüzüne bağlanıyor ve kameranın çalıştığını göstermek için etrafında yeşil renkte görsel bir kapsül oluşturuyor. Selfie çekerken, 'kapsül' kullanıcının kameraya doğru bakmasını sağlamak için bir hatırlatma mesajına da dönüşüyor.

iPhone 14 Pro'daki Dynamic Island çentiğin çok daha fazla özelliğe sahip olduğunu eklemekte fayda var. Ancak Apple'ın bu özelliği geliştirirken Honor V20'den ilham alıp almadığı ise kafalarda soru işareti.

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iPhone 14 Pro'daki etkileşimli çentik, Honor V20'de uygulanmış