Avast, Android kullanıcılarını uyardı: Faturaları arttıran truva atı keşfedildi

Günümüzde kullanıcı sayısı milyonlara ulaşan Android telefonlar, uygulamalara gizlenen yeni tehlikeler ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ülkemizinde yer aldığı Truva atı virüslerinin mobil cihazlara bulaşma hızını gösteren yeni bir rapor paylaşan Avast, ''SMSFFactory'' ismini taşıyan yeni bir tehdit hakkında uyarıda bulundu.
Telefon faturalarını gizlice arttırıyor
Güvenlik araştırmacıları tarafından bildirilenlere göre oyun hackleri, video akışı, yetişkinlere yönelik içeriğe erişim sunan uygulamalarda keşfedilen yeni truva atı, hırsızlık amaçlı kullanıcıların telefon hatlarından faydalanarak faturaların artmasını sağlıyor.
Bununla birlikte uygulama ilk yüklendiğinde, çalışan oyunları, videoları ve yetişkinlere yönelik içeriği tanıtan basit menüler gösteren SMSFFactory, kurbanların Google’ın uygulama güvenliği Android Play Project sistemini nasıl kapatacakları konusunda verilen talimatları uygulamasını istiyor.
Daha sonrasında ise ana ekranda gizlenenek saldırganlara cihaz kimliğini ve telefon hizmeti bilgilerini gönderen yeni tehdit, kullanıcının haberi olmadan ücretli SMS gönderimi veya ücretli numaralar ile telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Ayrıca Truva atının yayılmasını sağlayan iki uygulama sitesini keşfeden Avast araştırmacıları, payapkfree.com ve apkmods.world mağazaları konusunda kullanıcıların dikkatli olmalarını önerdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şükürler olsun dolar artık düşecek