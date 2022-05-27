Windows 11'in Android uygulama desteğine kavuşacak ülkeler belli oldu

Geçtiğimiz yıl Android uygulamalarının Windows 11 üzerinde çalışmasına izin verecek Windows Subsystem for Android'i (Android için Windows Alt Sistemi) duyuran Microsoft, ilk olarak ABD’de kullanıma açılan hizmetin daha fazla bölgeye yayılacağını açıkladı.
Yeni özelliğe kavuşacak ilk ülkeler belli oldu
Bilindiği üzere geçtiğimiz Haziran ayında duyurulan ve 2022 yılının başlarında Windows’a dahil edilen yeni özellik, Amazon Appstore aracılığıyla kullanıcıların Android uygulamalarına ulaşmalarını sağlıyor. XDA Developers tarafından paylaşılan bilgilere göre Microsoft, 2022 sonuna kadar Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere kullanıcılarına Android uygulama desteğini ulaştırmayı planlıyor.
Yeni özelliğe Windows Store üzerinden Windows 11'in bölge ayarlarını değiştirerek kolayca ulaşılabiliyor olsa da, şu an için Amazon Appstore tarafından yalnızca ABD merkezli hesaplara destek sunuluyor. Bu sebeple kullanıcıların birçok uygulamaya erişmekte zorlanabileceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.