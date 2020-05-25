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    Yeni geliştirilen tetkik kiti ile üriner trakt taşları 30 dakika içerisinde tespit edilebilecek

    Pennsylvania State University ve Stanford University kurumu araştırmacıları 30 dakika içerisinde üriner sistem taşlarını tepsit edebilecek idrar testi geliştirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Yeni geliştirilen tetkik kiti ile üriner trakt taşları 30 dakika içerisinde tespit edilebilecek
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    Pennsylvania State University ve Stanford University kurumu araştırmacıları 30 dakika içerisinde üriner sistem taşlarını tepsit edebilecek idrar testi geliştirdi. Yeni testin günümüzde rutinde kullanılan ve yaklaşık olarak bir hafta ila 10 gün arasında sonuç veren testlere oranla daha ucuz ve daha pratik olması oldukça büyük avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

    Böbrek ve üriner sistem taşları, üriner traktta genellikle tuz ve mineral tuzlarının birikmesi ile oluşuyor ve klinisyenler idrar tetkikleri ile bazı metabolitlerin düzeylerini tayin ederek üriner sistem taşlarının patogenezi ve riski hakkında bilgi edinebiliyor ancak bu işlem genellikle zaman alıyor ve göreceli olarak daha fazla maliyete sebep oluyor.

    Ayrıca idrarını verecek olan hastanın 24 saatlik idrar takibinin yapılması gerekiyor, bu durum da hem maliyet hem de süre olarak negatif etki olarak karşımıza çıkıyor.

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    SLIPS-LABS

    Yeni geliştirilen tetkik kiti ile üriner trakt taşları 30 dakika içerisinde tespit edilebilecek

    Araştrıma ekibi Nepenthes Pitcher olarak adlandırılan ve karnivor olarak yaşayan bitki türünden ilham alarak yeni bir tür idrar testi türü tasarladı ve yeni tetkik SLIPS-LABS olarak adlandırıldı.

    Ayrıca Bkz. "Bayağı engereklerin sahip olduğu vücut desenleri 3 farklı amaca hizmet ediyor"

    Yeni testin sonuçlarının akıllı telefon yardımıyla hızlı bir şekilde değerlendirebileceği ve sonuçların 30 dakika içerisinde görüntülebilineceği belirtiliyor. Yeni yöntem daha da geliştirilebilir ve klinik deneyler ile desteklenirse yakın gelecekte rutin testlerin yerini alabilecek gibi görünüyor.

    İnce tüpler yardımıyla geliştirilen SLIPS-LABS idrar tetkik kitinin videosuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.



    https://news.psu.edu/story/620426/2020/05/22/research/new-urine-testing-method-holds-promise-kidney-stone-sufferers Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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