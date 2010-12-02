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Angry Birds Seasons, Android için yayınlandı

Mobil işletim sistemleri için hazırlanan en popüler oyun olan Angry Birds'ün beklenen yeni sürümü olan Christmas Edition adlı versiyonu farklı bir isimle Android için yayınlandı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Angry Birds Seasons, Android için yayınlandı
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Geçtiğimiz günlerde mobil işletim sistemleri için hazırlanan en popüler oyun olan Angry Birds'ün Christmas Edition adıyla yeni bir sürümünün yayınlanacağı haberini yayınlamıştık. Aradan çok uzun bir süre geçmeden oyunun yapımcısı Rovio, Android işletim sistemi için Angry Birds Seasons adı altında yeni bir oyun yayınladı. Oyun içeriğinde 25 bölümden oluşan Christmas Editon etapları ve iOS kullanıcılarının çok daha önce oynamaya başladığı Halloween Edition yer alıyor.

Her iki oyunu içeren Seasons paketi Android Market'te ücretsiz (reklam içerikli) olarak yayınlandı. Angry Birds Seasons oyunun ana menüsünde kullanıcıları Angry Birds karakterlerinin 8 inç'lik oyuncaklarını satın almalarını (15$) sağlayan bir kısayol menüsü yer alıyor. Angry Birds Christmas Edition'ın iOS için daha önce belirtilen tarih olan 11 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.

Angry Birds Seasons, Android için yayınlandı
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DH Misafiri 8 yıl
hocam blackberry 9800 touch surumude gelıcekmı cok merakla beklıyorum eskıden ıphone kullanıuordum bagımlısıydım bu oyunun ama ama black berry olan ıcın daha bı surum bulamadan cevaplarsanız sevınırım
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BarGoS 9 yıl
blackberry versiyonu gelmiycekmi acaba ?
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sadtneverdie 9 yıl
bu oyun resmen hastalık önce lite sürümü kurdum dayanamadım full sürümü satın aldım.
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huseyincarnege 9 yıl
BU OYUNU N97 DE AYNAYAN VARMI ?
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Batuist 9 yıl
bu oyun bağımlılık yapıyor.. yinede çok güzel...
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thorismund 9 yıl

Batuist

bu oyun bağımlılık yapıyor.. yinede çok güzel...

Bağımlılık yapmicak bir oyun değil hocam.iPad alınca ilk oynayacağım oyundur...
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