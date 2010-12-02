Angry Birds Seasons, Android için yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde mobil işletim sistemleri için hazırlanan en popüler oyun olan Angry Birds'ün Christmas Edition adıyla yeni bir sürümünün yayınlanacağı haberini yayınlamıştık. Aradan çok uzun bir süre geçmeden oyunun yapımcısı Rovio, Android işletim sistemi için Angry Birds Seasons adı altında yeni bir oyun yayınladı. Oyun içeriğinde 25 bölümden oluşan Christmas Editon etapları ve iOS kullanıcılarının çok daha önce oynamaya başladığı Halloween Edition yer alıyor.

Her iki oyunu içeren Seasons paketi Android Market'te ücretsiz (reklam içerikli) olarak yayınlandı. Angry Birds Seasons oyunun ana menüsünde kullanıcıları Angry Birds karakterlerinin 8 inç'lik oyuncaklarını satın almalarını (15$) sağlayan bir kısayol menüsü yer alıyor. Angry Birds Christmas Edition'ın iOS için daha önce belirtilen tarih olan 11 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.