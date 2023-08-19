Tam Boyutta Gör Daha önce Japon oyun devi Sega'nın Angry Birds yapımcısı Rovio'yu satın almak için görüşmelere başladığından sizlere bahsetmiştik. Öyle ki geçtiğimiz Nisan ayında Sega, anlaşma kapsamında 776 milyon dolar ödeyeceğini duyurmuştu. Son olarak merakla beklenen satın alım, geçtiğimiz gün itibarıyla tamamlandı.

Sega, Angry Birds geliştiricisi Rovio'yu satın aldı

Bilmeyenler için Rovio'nun yapımcılığını üstlendiği Angry Birds, 1 milyar indirmeyi geçen ilk mobil oyun olmuştu. Öyle ki 2014'ün başlarında aylık 200 milyon oyuncuya ev sahipliği yapan oyun, devamında bir TV dizisi ve iki uzun metrajlı film olarak karşımıza çıktı. Günümüzde ise en bilindik mobil oyunlar arasında yer almaya devam ediyor.

Konu hakkında yapılan açıklamada Sega, “Rovio’nun canlı servis mobil oyun operasyonundaki ayırt edici bilgi birikiminden Sega’nın mevcut ve yeni oyunlarını küresel mobil oyun pazarına getirmek için yararlanmayı hedefliyoruz” sözlerini dile getirdi. Buradan yola çıkarak japon devinin, mobil pazardaki oyun yelpazesini genişleteceğini söyleyebiliriz.

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Niketim Sega'nın günümüzde Sonic ve Football Manager Mobile gibi iddialı mobil oyunları bulunuyor. Rovio'nun ise Angry Birds oyunları yapmaya devam edip etmeyeceği şu an için belirsiz. Diğer tarafta Sega'nın yeni franchise'lar oluşturduğunu da görebiliriz. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Sega, Angry Birds geliştiricisi Rovio'yu satın aldı!