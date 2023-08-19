Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sega, Angry Birds geliştiricisi Rovio'yu satın aldı

    Japonya merkezli oyun devi Sega, Angry Birds yapımcısı Rovio'yu 776 milyon dolara satın aldı. Aylardır söylentileri dolaşan anlaşma, geçtiğimiz gün itibarıyla onaylandı.
    Oy Ver
    Sega, Angry Birds geliştiricisi Rovio'yu satın aldı! Tam Boyutta Gör
    Daha önce Japon oyun devi Sega'nın Angry Birds yapımcısı Rovio'yu satın almak için görüşmelere başladığından sizlere bahsetmiştik. Öyle ki geçtiğimiz Nisan ayında Sega, anlaşma kapsamında 776 milyon dolar ödeyeceğini duyurmuştu. Son olarak merakla beklenen satın alım, geçtiğimiz gün itibarıyla tamamlandı.

    Sega, Angry Birds geliştiricisi Rovio'yu satın aldı

    Bilmeyenler için Rovio'nun yapımcılığını üstlendiği Angry Birds, 1 milyar indirmeyi geçen ilk mobil oyun olmuştu. Öyle ki 2014'ün başlarında aylık 200 milyon oyuncuya ev sahipliği yapan oyun, devamında bir TV dizisi ve iki uzun metrajlı film olarak karşımıza çıktı. Günümüzde ise en bilindik mobil oyunlar arasında yer almaya devam ediyor. 

    Konu hakkında yapılan açıklamada Sega, “Rovio’nun canlı servis mobil oyun operasyonundaki ayırt edici bilgi birikiminden Sega’nın mevcut ve yeni oyunlarını küresel mobil oyun pazarına getirmek için yararlanmayı hedefliyoruz” sözlerini dile getirdi. Buradan yola çıkarak japon devinin, mobil pazardaki oyun yelpazesini genişleteceğini söyleyebiliriz.

    Niketim Sega'nın günümüzde Sonic ve Football Manager Mobile gibi iddialı mobil oyunları bulunuyor. Rovio'nun ise Angry Birds oyunları yapmaya devam edip etmeyeceği şu an için belirsiz. Diğer tarafta Sega'nın yeni franchise'lar oluşturduğunu da görebiliriz. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba 2 vitesten neden atar sigarayı içine çekmeden içmek burger king en iyi menü doğum gününü unutanlara kapak sözler cs go float değerleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming
    HP Victus Gaming
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız