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    WhatsApp topluluklarda artık telefon numaranız gizlenecek

    WhatsApp, topluluklarda telefon numarasını gizlemeye izin veren yeni gizlilik özelliğini sundu. Peki, WhatsApp gruplarında numara gizleme nasıl yapılır?                                
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    whatsapp topluluk numara gizleme özelliği Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kullanıcıların topluluklarda telefon numaralarını gizlemelerini sağlayan yeni özelliği iOS ve Android platformunda kullanıma sunmaya başladı.

    WhatsApp topluluklarda numara gizlenecek

    WhatsApp, bir topluluğa katılırken hesabınıza ekstra bir gizlilik katmanı ekleyecek topluluklar için yeni özelliği bir süredir test ediyor.

    Telefon numarası gizliliği adı verilen bu özellik, telefon numaranızın topluluğun diğer üyelerine görünmesini engelliyor. Kullanıcılara telefon numaralarının yalnızca topluluk yöneticileri ve onları rehberlerine ekleyen diğer kişiler tarafından görülebildiğini bildiren bir uyarı gösteriliyor. Bu özellik, telefon numaranızı gizliyor, böylece yazışmalarda diğer tüm katılımcılar tam telefon numaranızı göremiyor. Bu özelliğin topluluk üyeleriyle sınırlı olduğunu ve topluluk yöneticisinin telefon numaranızı her zaman görebildiğini unutmayın.

    Topluluklar için yeni telefon numarası gizleme özelliği, şu anda Android ve iOS beta sürümlerde kullanılabiliyor.

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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