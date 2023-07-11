WhatsApp topluluklarda artık telefon numaranız gizlenecek

WhatsApp topluluklarda numara gizlenecek
WhatsApp, bir topluluğa katılırken hesabınıza ekstra bir gizlilik katmanı ekleyecek topluluklar için yeni özelliği bir süredir test ediyor.
Telefon numarası gizliliği adı verilen bu özellik, telefon numaranızın topluluğun diğer üyelerine görünmesini engelliyor. Kullanıcılara telefon numaralarının yalnızca topluluk yöneticileri ve onları rehberlerine ekleyen diğer kişiler tarafından görülebildiğini bildiren bir uyarı gösteriliyor. Bu özellik, telefon numaranızı gizliyor, böylece yazışmalarda diğer tüm katılımcılar tam telefon numaranızı göremiyor. Bu özelliğin topluluk üyeleriyle sınırlı olduğunu ve topluluk yöneticisinin telefon numaranızı her zaman görebildiğini unutmayın.
Topluluklar için yeni telefon numarası gizleme özelliği, şu anda Android ve iOS beta sürümlerde kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)