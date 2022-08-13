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    Anker'den ultra güçlü powerbank: 52 dakikada tam dolum

    Anker, GaNPrime serisinin ardından bugüne kadarki en güçlü powerbanklerden birini tanıttı. 24.000 mAh kapasiteli Anker PowerCore 24K (Anker 737) powerbankin özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Anker 737 Power Bank

    Anker, yanınızda taşıyabileceğiniz 24.000 mAh pil barındıran, 140W hızlı şarj edebilen ve aynı oranda gücü dağıtabilen powerbank modelini tanıttı.

    140w hızlı şarj

    Anker 737 Power Bank, iPhone 13’ü 5 kez, 16 inç MacBook Pro’yu da 40 dakikada %50 şarj edecek kadar güçlü. Yeni Power Delivery 3.1 özelliğiyle donatılan powerbank, iki USB-C bağlantı noktasından da 140w güç verebiliyor. Eski tip cihazlar için, 18w şarjı destekleyen USB-A bağlantı noktası mevcut.

    Anker PowerCore 24K
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    Akıllı sıcaklık takibi

    Taşınabilir şarj aleti, Anker’in en gelişmiş GaN destekli şarj sistemi, daha yüksek verimlilik için PowerIQ 4.0 ve akıllı sıcaklık takibi için ActiveShield 2.0 ile donatılmış. Okunması kolay akıllı dijital ekran, taşınabilir şarj cihazının tamamen şarj olması için giriş çıkış gücünü ve tahmini şarj süresini gösteriyor. Ekran, 0.36w güç çekiyor; bu nedenle Anker, kullanılmadığında kapalı tutulmasını tavsiye ediyor.

    52 dakikada tam dolum

    Anker, yeni powerbankinin standart powerbanklerden 7 kat daha hızlı dolduğunu iddia ediyor. Anker 737 powerbank, 52 dakikada %100 şarja ulaşırken, standart powerbankler tam dolumu 7 saatte gerçekleştirebiliyor.

    Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K) özellikleri

    • Ultra güçlü çift yönlü şarj (140W maksimum)
    • Yüksek kapasite, uzun kullanım süresi (24000 mAh batarya)
    • Akıllı dijital ekran
    • Aynı anda üç cihazı şarj etme
    • GaNPrime ile güçlendirildi (PowerIQ 4.0, ActiveShield 2.0)
    • 2 x USB-C port, 1 x USB-A port
    • 630 g ağırlık
    • 155.7 x 54.6 x 49.5 mm

    Anker PowerCore 24K fiyatı

    Anker PowerCore 24K, Amazon üzerinden veya doğrudan Anker’den satın alınabiliyor. Anker 24.000 mAh powerbank, 150 dolar fiyat etiketiyle satışta. USB-C kabloyla gelmiyor, kutudan şarj adaptörü de çıkmıyor. Powerbank’in gücünden tam yararlanmak istiyorsanız, hem kablonun hem de cihazın PD 3.1 desteği sunması gerekiyor.

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