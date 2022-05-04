Anker, 10000mAh kapasiteli yeni MagSafe powerbankini duyurdu

Akıllı telefon ve bilgisayarlar için aksesuar pazarında oldukça büyük bir isim olan Anker, iPhone 12 ve iPhone 13 serisi için yeni MagSafe Powerbank duyurdu. Powerbank, önceki nesile göre oldukça yüksek kapasite içeriyor.
7.5W kablosuz, 20W kablolu şarj sunuyor
Anker’in yeni MagSafe bataryası, önceki nesiller ile benzer boyutta ancak oldukça daha kalın bir yapıya sahip. Cihaz, önceki nesildeki 5000mAh'lik bataryayı geride bırakarak 10000mAh batarya ile geliyor. Bu kapasite, iPhone 12’yi 2 kere şarj edebiliyor. MagSafe tabanlı olduğu için yalnızca 7.5W şarj sunan aksesuar, çift taraflı USB-C girişi ile 20W güç ile cihazları kablosuz olarak şarj edebiliyor.
Cihaz, USB-C dışında USB-A girişine de sahip bu şekilde iki cihaz birden kablosuz şarj olabiliyor. Oldukça kalın olan cihaz, dayanıklı bir kickstand (ayaklık) ile geliyor ve cihazını daha rahat kullanmanıza olanak veriyor. Cihaz, yalnızca siyah renk seçeneği ile satılmış durumda. Cihazın fiyatı ise 79.99 dolar olarak belirlenmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.