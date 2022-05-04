Anker, 10000mAh kapasiteli yeni MagSafe powerbankini duyurdu

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Akıllı telefon ve bilgisayarlar için aksesuar pazarında oldukça büyük bir isim olan Anker, iPhone 12 ve iPhone 13 serisi için yeni MagSafe Powerbank duyurdu. Powerbank, önceki nesile göre oldukça yüksek kapasite içeriyor.

7.5W kablosuz, 20W kablolu şarj sunuyor

Anker’in yeni MagSafe bataryası, önceki nesiller ile benzer boyutta ancak oldukça daha kalın bir yapıya sahip. Cihaz, önceki nesildeki 5000mAh'lik bataryayı geride bırakarak 10000mAh batarya ile geliyor. Bu kapasite, iPhone 12’yi 2 kere şarj edebiliyor. MagSafe tabanlı olduğu için yalnızca 7.5W şarj sunan aksesuar, çift taraflı USB-C girişi ile 20W güç ile cihazları kablosuz olarak şarj edebiliyor.

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Cihaz, USB-C dışında USB-A girişine de sahip bu şekilde iki cihaz birden kablosuz şarj olabiliyor. Oldukça kalın olan cihaz, dayanıklı bir kickstand (ayaklık) ile geliyor ve cihazını daha rahat kullanmanıza olanak veriyor. Cihaz, yalnızca siyah renk seçeneği ile satılmış durumda. Cihazın fiyatı ise 79.99 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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Anker'den iPhone 12 ve 13 için yeni MagSafe batarya paketi