Anthropic Claude, Microsoft 365 ile entegre oluyor

Anthropic, yapay zeka asistanı Claude’u Microsoft 365 servisleriyle entegre ederek iş dünyasında kullanımını önemli ölçüde genişletiyor. Artık Claude, Word belgeleri, Teams mesajları ve Outlook e-postalarındaki içerikleri doğrudan sohbetlerde kullanıcılara sunabilecek. Bu adım, Claude’un iş yerinde daha verimli ve kapsamlı bir yardımcı haline gelmesini amaçlayan güncellemeler zincirinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Anthropic ve Microsoft yakınlaşması ilerliyor

Yeni entegrasyonla birlikte Claude, Microsoft SharePoint ve OneDrive üzerinde bulunan belgeleri otomatik olarak arayabilecek ve analiz edebilecek. Böylece kullanıcıların belgeleri manuel olarak yüklemesine gerek kalmayacak. Microsoft 365 bağlantısı şu anda Claude Team ve Enterprise planı kullanıcıları için aktif ancak entegrasyonun çalışabilmesi için yöneticilerin onayı gerekiyor.

Claude, Outlook entegrasyonu sayesinde, e-posta zincirlerini analiz ederek yanıtlarında ilgili bağlamı daha iyi sunabilecek. Benzer şekilde Claude, Microsoft Teams sohbetlerini, kanal tartışmalarını ve toplantı özetlerini de tarayarak bilgi sağlayabilecek.

Anthropic ayrıca Claude’da Enterprise Search (Kurumsal Arama) adlı yeni bir özellik başlattı. Bu özellik, şirketin farklı veri kaynaklarında bulunan bilgileri tek bir noktadan aramayı kolaylaştırıyor. Günümüzde birçok işletme, insan kaynakları süreçleri, iletişim ve diğer iş akışlarını yönetmek için farklı uygulamalara başvuruyor. Bu da mevcut verileri dağıtıyor, haliyle verim düşüyor. Anthropic bu özellik ile daha fazla verim vadediyor.

Claude ve Microsoft 365 entegrasyonu, Anthropic'in açık kaynaklı Model Context Protocol (MCP) standardı üzerinden çalışıyor. MCP, yapay zekanın farklı veri kaynakları ve uygulamalarla bağlantı kurmasını sağlayan bir protokol. Microsoft, MCP'yi Windows'ta yaygın şekilde kullanacağını belirterek işletim sistemini "konuşarak yönetilen AI PC" konseptine uygun olarak yeniden yapılandırıyor.

Öte yandan Microsoft, Claude modellerini kendi 365 uygulamalarında kullanarak Copilot Researcher, GitHub Copilot, Copilot Studio ve yeni Office Agent gibi çözümlerin arkasında güç kaynağı olarak değerlendiriyor. Office Agent, kullanıcıların Word ve PowerPoint belgelerini Copilot sohbet arayüzü üzerinden oluşturmasını mümkün kılıyor. Microsoft, bu adımla hem kendi yapay zeka modellerine yatırım yapıyor hem de tüm AI çalışmalarını tek bir OpenAI odaklı yapıya bağlı kalmadan çeşitlendirmeye çalışıyor.

