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    Antibakteriyel özelliğe sahip selüloz içeren membran geliştirildi

    Switzerland Empa Research Institute kurumu araştırmacıları tarafından deneysel olarak geliştirilen kaplama bitki bazlı selülöz içeren ince bir membran şeklinde geliştirildi.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Antibakteriyel özelliğe sahip selüloz içeren membran geliştirildi
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    Yara yerinin temiz tutulması ve yara debridmanı, yara üzerindeki bakteri popülasyonunun azalmasını sağlamakla birlikte bahsi geçen işlemlerin genel olarak devamlı uygulanması gerekiyor yani başka bir deyişle yara üzerinde mevcut olan bandaj vb materyallerin kaldırılması ve uygulamanın daha sonra yapılması gerekiyor.

    Bilim insanları bahsi geçen durumu daha da iyileştirmek amacıyla selüloz ve içerdiği peptitler sayesinde bakterisid etki gösteren bir çeşit membran geliştirdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bakteri incelemesine olanak sağlayabilecek kapsül geliştirildi

    Switzerland Empa Research Institute

    Antibakteriyel özelliğe sahip selüloz içeren membran geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Switzerland Empa Research Institute kurumu araştırmacıları tarafından deneysel olarak geliştirilen kaplama bitki bazlı selülöz içeren ince bir membran şeklinde geliştirildi.

    Poliüretan eklenerek oluşturulan liflere ‘’bifunctional’’ yani hem selüloza bağlanabilen hem de antibakteriyel etkileri olan peptitler eklendi. Yapılan laboratuvar deneylerinde geliştirilen membran insan deri hücreleriyle muamele edildi ve yapılan çalışmalar sonucunda yeni membranın staphylococci türü bakterilerin ( enfekte yara bölgelerinde bulunan bakteriler ) %99.99’unu eradike ettiği gözlendi.

    Ayrıca Bkz. "99 milyon yıllık fosil karıncaların evrimine ışık tutabilir"

    Yeni araştırma Advanced Healthcare Materials adlı dergide yayımlandı.



    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adhm.201901850 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    bytradm (adem ademy) 6 gün
    doğal şifa kaynağı arayanlar gümüş suyu
    ve kükürtü araştırsın. kükürtlü sabun&termal sular harici
    g. suyu harici ve dahili antibaktieriyel ve antimikotiktir.
    şo meşhur son hastida nebulizatörle gümüş suyu kull.
    şifa bulanlar var.(bu bilgi ingilterden)
    1 Yanıt Yanıtla
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    TheDevilInI 5 gün bytradm
    Gümüşle içli dışlı olmayın uzun süre mor mor gezersiniz
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    SEO19 (EEEE 55555) 6 gün
    google çevirine
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