Antibakteriyel özelliğe sahip selüloz içeren membran geliştirildi

Yara yerinin temiz tutulması ve yara debridmanı, yara üzerindeki bakteri popülasyonunun azalmasını sağlamakla birlikte bahsi geçen işlemlerin genel olarak devamlı uygulanması gerekiyor yani başka bir deyişle yara üzerinde mevcut olan bandaj vb materyallerin kaldırılması ve uygulamanın daha sonra yapılması gerekiyor.

Bilim insanları bahsi geçen durumu daha da iyileştirmek amacıyla selüloz ve içerdiği peptitler sayesinde bakterisid etki gösteren bir çeşit membran geliştirdi.

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Switzerland Empa Research Institute

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Switzerland Empa Research Institute kurumu araştırmacıları tarafından deneysel olarak geliştirilen kaplama bitki bazlı selülöz içeren ince bir membran şeklinde geliştirildi.

Poliüretan eklenerek oluşturulan liflere ‘’bifunctional’’ yani hem selüloza bağlanabilen hem de antibakteriyel etkileri olan peptitler eklendi. Yapılan laboratuvar deneylerinde geliştirilen membran insan deri hücreleriyle muamele edildi ve yapılan çalışmalar sonucunda yeni membranın staphylococci türü bakterilerin ( enfekte yara bölgelerinde bulunan bakteriler ) %99.99’unu eradike ettiği gözlendi.

Ayrıca Bkz. "99 milyon yıllık fosil karıncaların evrimine ışık tutabilir"

Yeni araştırma Advanced Healthcare Materials adlı dergide yayımlandı.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adhm.201901850

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