Antibiyotik direncine sahip bakteriyel enfeksiyonlar fajlarla tedavi edilebilir

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını neticesinde hemen hemen bütün alanlar virüslere odaklanmış durumda bulunmakla birlikte bakterilerin önemi ve etkileri de yadsınamayacak kadar önemli.

Bütün dünyada artan antibiyotik direnci de çeşitli potansiyel tehkileri bünyesinde barındırmakla birlikte Avustralyalı araştırmacılar bakterilere karşı alternatif tedavi yöntemlerinin yollarını arıyor.

Antibiyotikler 20. yüzyılın en önemli buluşlarından biri olmakla birlikte bütün dünyada artan antibiyotik kullanımı neticesinde birçok bakteri suşunda direnç gelişmiş durumda bulunuyor ve antibiyotikler mevcut dozlardaki etkinliğini yitiriyor. Bazı istatistiki araştırmalar 2050 yılına kadar her yıl yaklaşık 10 milyon kişinin bakteriler ve bakterilere bağlı enfeksiyonlar sebebiyle yaşamını yitireceğini tahmin ediyor.

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Bakteriyofa

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Monash University araştırmacıları Acinetobacter baumannii olarak adlandırılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından mücadele listesine eklenen, hastanelerde fırsatçı enfeksiyonlara sebep olan bakteriyi hedef alabilecek bakteriyofaj ( bakteriyi hedef alan virüs ) aramakla işe başladı.

Yapılan laboratuvar testlerinde Acinetobacter baumannii adlı bakteri faj virüsleriyle muamele edildi ancak söz edilen bakteriler birkaç saat içerisinde bahsi geçen fajlara karşı direnç kazandı. Hikayenin ilginç kısmına gelecek olursak fajlara karşı direnç kazanan bakterilerin tekrardan antibiyotiklere karşı savunmasız olduğu gözlendi.

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Bakterilerde bulunan ve kapsül olarak adlandırılan yapı bakterilerde antibiyotik direncinin oluşmasından sorumlu yapı olarak bulunmakla birlikte fajlar da bakterileri enfekte etmek için bahsi geçen kapsül yapılarını kullanıyor. Fajlarla muamele edilen virüslerde fajlara direnç için kapsül yapılarının kaybolduğu ve böylece paradoksal biçimde antibiyotiklere karşı bakterilerin tekrar savunmasız olduğu gözlendi.

Yeni araştırma Nature Microbiology adlı dergide yayımlandı.





https://www.nature.com/articles/s41564-020-00830-7

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