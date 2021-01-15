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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiltere Güney Amerika'ya seyahatleri yasakladı

    Brezilya'nın Amazon bölgesinde tespit edilen yeni koronavirüs varyantının "kaygı verici" olduğu belirtildi. İngiltere Güney Amerika'ya seyahatleri yasakladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    İngiltere Güney Amerika'ya seyahatleri yasakladı
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    BBC'nin haberine göre, Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma merkezi olarak bilinen ve Brezilya hükümetine bağlı olan Oswaldo Cruz Vakfı'nda (Fiocruz) yeni koronavirüs varyantı ile ilgili araştırma yapan yetkili Felipe Naveca, virüsün kaynağının "Amazon eyaletinde olduğu şüphesiz" diye konuştu.

    Yeni varyantın, Amazon bölgesinden Japonya'ya seyahat eden dört kişide de tespit edildiği belirtildi.

    BBC Güney Amerika muhabiri Katy Watson'a konuşan Naveca, yeni varyantın İngiltere ve Güney Afrika'da rastlanan varyantlardan ayrı geliştiğini, ancak mutasyonlarda bazı benzerlikler olduğunu söyledi.

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    Koronavirüs varyantı

    İngiltere Güney Amerika'ya seyahatleri yasakladı
    Tam Boyutta Gör

    Uzmanlar, İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen diğer yeni varyantların daha bulaşıcı olduğunu, ancak hastalığın daha ağır seyretmesine veya daha öldürücü olmasına dair bir veri olmadığını vurgulamıştı.

    Naveca, mevcut Covid-19 aşılarının yeni varyant üzerinde daha az etkili olacağını gösteren herhangi bir veri bulunmadığını belirterek, "Bu soruya yanıt bulmak için daha fazla numunenin dizilimini incelemek gerektiğini" şeklinde konuştu.

    Naveca, virüsün yayılmasını önlemek için "dolaşımını engellememiz gerekir, zira bu şekilde ona evrilme fırsatı veriyoruz" diyerek, hijyen, mesafe ve maske konusunda uyarıları tekrarladı.

    Seyahat yasakları

    İngiltere Güney Amerika'ya seyahatleri yasakladı
    Tam Boyutta Gör

    İngiltere hükümeti, Güney Amerika, Portekiz ve Kabo Verde'den seyahatleri yasakladığını açıkladı. İngiltere ve İrlanda vatandaşları ile oturum sahibi yabancıların seyahat edebileceği, ancak İngiltere'ye varınca 10 günlük karantinaya girmeleri gerektiği belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Orta yaşlarda deneyimlenen yalnızlığın geç dönem depresyonla korele olduğu tespit edildi"

    İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantları nedeniyle birçok ülke de bu ülkelere karşı seyahat yasağı başlatmıştı. Vaka sayıları bakımından Brezilya 8 milyon 256 bini aşkın vaka ile ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.



    https://www.haberturk.com/brezilya-da-tespit-edilen-yeni-koronavirus-varyanti-kaygi-verici-ingiltere-seyahatleri-yasakladi-2937922 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    11 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    11 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    18 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
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