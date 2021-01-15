İngiltere Güney Amerika'ya seyahatleri yasakladı

Tam Boyutta Gör

BBC'nin haberine göre, Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma merkezi olarak bilinen ve Brezilya hükümetine bağlı olan Oswaldo Cruz Vakfı'nda (Fiocruz) yeni koronavirüs varyantı ile ilgili araştırma yapan yetkili Felipe Naveca, virüsün kaynağının "Amazon eyaletinde olduğu şüphesiz" diye konuştu.

Yeni varyantın, Amazon bölgesinden Japonya'ya seyahat eden dört kişide de tespit edildiği belirtildi.

BBC Güney Amerika muhabiri Katy Watson'a konuşan Naveca, yeni varyantın İngiltere ve Güney Afrika'da rastlanan varyantlardan ayrı geliştiğini, ancak mutasyonlarda bazı benzerlikler olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu

Koronavirüs varyantı

Tam Boyutta Gör

Uzmanlar, İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen diğer yeni varyantların daha bulaşıcı olduğunu, ancak hastalığın daha ağır seyretmesine veya daha öldürücü olmasına dair bir veri olmadığını vurgulamıştı.

Naveca, mevcut Covid-19 aşılarının yeni varyant üzerinde daha az etkili olacağını gösteren herhangi bir veri bulunmadığını belirterek, "Bu soruya yanıt bulmak için daha fazla numunenin dizilimini incelemek gerektiğini" şeklinde konuştu.

Naveca, virüsün yayılmasını önlemek için "dolaşımını engellememiz gerekir, zira bu şekilde ona evrilme fırsatı veriyoruz" diyerek, hijyen, mesafe ve maske konusunda uyarıları tekrarladı.

Seyahat yasakları

Tam Boyutta Gör

İngiltere hükümeti, Güney Amerika, Portekiz ve Kabo Verde'den seyahatleri yasakladığını açıkladı. İngiltere ve İrlanda vatandaşları ile oturum sahibi yabancıların seyahat edebileceği, ancak İngiltere'ye varınca 10 günlük karantinaya girmeleri gerektiği belirtildi.

Ayrıca Bkz. "Orta yaşlarda deneyimlenen yalnızlığın geç dönem depresyonla korele olduğu tespit edildi"

İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantları nedeniyle birçok ülke de bu ülkelere karşı seyahat yasağı başlatmıştı. Vaka sayıları bakımından Brezilya 8 milyon 256 bini aşkın vaka ile ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

https://www.haberturk.com/brezilya-da-tespit-edilen-yeni-koronavirus-varyanti-kaygi-verici-ingiltere-seyahatleri-yasakladi-2937922

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.