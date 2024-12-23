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    Poco X7 5G’nin tasarımı ve özellikleri büyük ölçüde netleşti

    Son zamanlarda isminden sık sık bahsettiren Poco X7 5G, çıkışına kısa bir süre kalan neredeyse tüm özelliklerini meraklılarının beğenisine sunmuş durumda. İşte Poco X7 5G'ye dair tüm bilinenler.

    Poco X7 5G’nin tasarımı ve özellikleri büyük ölçüde netleşti

    Poco X7 5G modeliyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, cihazın teknik özelliklerini ve tasarımını büyük ölçüde netleştirdi. Daha önceki sızıntılar, bu modelin Redmi Note 14 Pro 5G ile benzer bir tasarıma sahip olacağını işaret ediyordu. Şimdi ise duyumcular tarafından aktarılan bilgiler, Poco X7 5G'nin donanım özelliklerinin de büyük ölçüde aynı olabileceğini gösteriyor.

    Poco X7 5G, MediaTek Dimensity 7300 Ultra yonga setiyle güçlendirilmiş ve 12 GB RAM ile 512 GB depolama kapasitesine kadar seçeneklerle gelecek. Ayrıca Xiaomi’nin sanal RAM teknolojisi sayesinde RAM kapasitesini toplamda 24 GB’a kadar artırmak mümkün olacak.

    Telefonun ön tarafında, 6.67 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü AMOLED bir ekran yer alacak. Bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile akıcı bir deneyim sunarken, delikli tasarıma sahip 20 MP’lik ön kamera ile geliyor. Arka tarafında ise 50 MP ana sensörün yanında, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensörlerin bulunması bekleniyor. Bu kameraların yapay zeka destekli fotoğraf özellikleriyle donatılacağı ve özellikle görüntü geliştirme, nesne silme gibi işlemler için kullanışlı olacağı belirtiliyor.

    Cihazın enerji ihtiyacını 5110 mAh kapasiteli bir batarya karşılayacak. Bu batarya, 45W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede doldurulabilecek. Poco X7 5G’nin diğer dikkat çeken özellikleri arasında TÜV Rheinland göz koruma sertifikası, IP68 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık, ve ekran koruması için Corning Gorilla Glass Victus 2 bulunuyor.

    Bu bilgilerle birlikte cihazın tanıtım tarihi ve fiyatıyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor. Ancak özellikler ve tasarım göz önünde bulundurulduğunda, Poco X7 5G'nin kullanıcılar için oldukça iddialı bir seçenek olacağı düşünülüyor.

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    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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