AOC’nin yeni monitörü oyunseverlerin rüyalarını süsleyecek

AOC, yeni 31.5 inçlik bir oyuncu monitörünü piyasaya sürdü. U32G4ZMN olarak adlandırılan bu model, 4K çözünürlük (3840x2160 piksel) sunarken, etkileyici bir 240Hz yenileme hızına sahip. Yüksek performanslı oyun deneyimi arayanlar için ideal olan bu monitör, QD-Mini LED teknolojisiyle donatılmış. Bu teknoloji, 4.608 adet bağımsız LED ışık kaynağı ve bir kuantum nokta nano katmanını kullanarak daha canlı renkler ve daha yüksek parlaklık sağlıyor. Monitör, 1200 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Görüntü kalitesi açısından, monitör 10-bit renk derinliği ile 10.7 milyar renk sunuyor ve HDR1000 sertifikasıyla dinamik aralıkta üstün bir performans sergiliyor. Ayrıca, %97 DCI-P3 ve %100 sRGB renk gamı kapsamıyla profesyonel kullanımlar için de oldukça uygun. Yüksek renk doğruluğu gerektiren içerik üreticileri için fabrika çıkışlı olarak kalibre edilmiş bu monitör, doğru renklerle çalışmayı garanti ediyor.

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U32G4ZMN, 3000:1 statik kontrast oranı ve 1ms gri-tonu-gri (GTG) tepki süresiyle kesintisiz bir performans sunarken, özellikle hızlı tempolu oyunlarda ve multimedya içeriklerinde akıcı bir görüntü deneyimi vadediyor. Kullanıcı konforunu artırmak için monitör, yüksekliği ayarlanabilir, eğilebilir, döndürülebilir ve dikey olarak kullanılabilir bir standa sahip. Aynı zamanda 100x100mm VESA duvar montajı desteği ile esnek kullanım sağlıyor.

Son olarak, bu monitör bölünmüş ekran işlevselliğini destekliyor ve aynı anda birden fazla içeriği görüntüleyebilen resim içinde resim (PIP) ve yan yana resim (PBP) modları ile çoklu görev yapma imkanı sunuyor. 776 dolar fiyatıyla satışa sunulan AOC U32G4ZMN, hem oyun tutkunları hem de içerik üreticileri için üst düzey bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

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