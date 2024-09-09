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    AOC’nin yeni monitörü oyunseverlerin rüyalarını süsleyecek

    Monitör dünyasının en önemli isimlerinden biri olan AOC, yeni modelini resmen satışa sundu. Peki AOC U32G4ZMN olarak isimlendirilen bu model hangi özellikler ile geliyor?

    AOC’nin yeni monitörü oyunseverlerin rüyalarını süsleyecek

    AOC, yeni 31.5 inçlik bir oyuncu monitörünü piyasaya sürdü. U32G4ZMN olarak adlandırılan bu model, 4K çözünürlük (3840x2160 piksel) sunarken, etkileyici bir 240Hz yenileme hızına sahip. Yüksek performanslı oyun deneyimi arayanlar için ideal olan bu monitör, QD-Mini LED teknolojisiyle donatılmış. Bu teknoloji, 4.608 adet bağımsız LED ışık kaynağı ve bir kuantum nokta nano katmanını kullanarak daha canlı renkler ve daha yüksek parlaklık sağlıyor. Monitör, 1200 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

    Görüntü kalitesi açısından, monitör 10-bit renk derinliği ile 10.7 milyar renk sunuyor ve HDR1000 sertifikasıyla dinamik aralıkta üstün bir performans sergiliyor. Ayrıca, %97 DCI-P3 ve %100 sRGB renk gamı kapsamıyla profesyonel kullanımlar için de oldukça uygun. Yüksek renk doğruluğu gerektiren içerik üreticileri için fabrika çıkışlı olarak kalibre edilmiş bu monitör, doğru renklerle çalışmayı garanti ediyor.

    U32G4ZMN, 3000:1 statik kontrast oranı ve 1ms gri-tonu-gri (GTG) tepki süresiyle kesintisiz bir performans sunarken, özellikle hızlı tempolu oyunlarda ve multimedya içeriklerinde akıcı bir görüntü deneyimi vadediyor. Kullanıcı konforunu artırmak için monitör, yüksekliği ayarlanabilir, eğilebilir, döndürülebilir ve dikey olarak kullanılabilir bir standa sahip. Aynı zamanda 100x100mm VESA duvar montajı desteği ile esnek kullanım sağlıyor.

    Son olarak, bu monitör bölünmüş ekran işlevselliğini destekliyor ve aynı anda birden fazla içeriği görüntüleyebilen resim içinde resim (PIP) ve yan yana resim (PBP) modları ile çoklu görev yapma imkanı sunuyor. 776 dolar fiyatıyla satışa sunulan AOC U32G4ZMN, hem oyun tutkunları hem de içerik üreticileri için üst düzey bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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