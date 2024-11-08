AOC, oyunseverler için yeni devasa monitörünü satışa sundu

AOC, yeni CU34G4Z model 34 inç ultrawide oyuncu monitörünü 280$ fiyatla ön siparişe açtı. Normal satış fiyatı 420$ olan bu model, oyuncular için cazip bir indirimle sunuluyor. Hızlı HVA paneliyle donatılmış olan bu monitör, 3440x1440 çözünürlük sunarken, 240Hz yenileme hızı ve 1ms GTG tepki süresiyle özellikle hızlı oyunlarda kesintisiz ve akıcı bir deneyim sağlamayı hedefliyor. Monitörün 1500R kavis oranı ve 21:9 geniş ekran formatı, oyun ve multimedya içerikleri için oldukça etkileyici bir görüntü sunuyor. Ayrıca HDR400 desteği ile renkleri daha zengin ve canlı gösterirken, 400 cd/m² parlaklık seviyesi de yüksek bir görsel performans vadediyor.
AOC CU34G4Z, %91 DCI-P3 ve %99 sRGB renk kapsamı ile renk doğruluğunu iyileştirirken, 10 bit renk derinliği sayesinde 1,07 milyar renk gösterebiliyor. Bu özellikler, monitörün hem oyun hem de yaratıcı işler için uygun hale gelmesini sağlıyor. Ekranda Adaptive-Sync teknolojisi kullanılarak ekran yırtılması, takılmalar ve iz bırakmalar azaltılıyor; böylece hızlı aksiyon sahnelerinde görüntüler daha akıcı hale geliyor. Monitörde ayrıca karanlık sahnelerde görünürlüğü artıran Dark Boost, FPS oyunları için nişangah büyütme ve dinamik hedefleme gibi oyunculara özel geliştirmeler de bulunuyor.
Aynı anda birden fazla kaynağı tek ekranda görmek isteyen kullanıcılar için PIP (resim içinde resim) ve PBP (yan yana iki görüntü) modları da yer alıyor. Bu özellikler, özellikle çoklu görev yürüten oyuncular ve profesyoneller için kullanışlı bir çözüm sunuyor.
Bağlantı noktaları açısından CU34G4Z, iki adet HDMI 2.1, bir DisplayPort 1.4, bir USB-B, iki USB 3.2 (hızlı şarj özelliği ile) ve bir ses çıkışı ile çeşitli cihaz bağlantı seçenekleri sunuyor. Monitörün ergonomik standı 130mm'ye kadar yükseklik ayarı, -5° ila 23° eğim ve ±20° döndürme özellikleri ile konforlu bir kullanım sağlıyor.
AOC ayrıca yakın zamanda HDR1000 desteği ve 1200 cd/m² parlaklığa sahip 27 inç, 2K QD-Mini LED bir monitör de piyasaya sürdü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über