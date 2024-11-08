AOC, oyunseverler için yeni devasa monitörünü satışa sundu

Tam Boyutta Gör

AOC, yeni CU34G4Z model 34 inç ultrawide oyuncu monitörünü 280$ fiyatla ön siparişe açtı. Normal satış fiyatı 420$ olan bu model, oyuncular için cazip bir indirimle sunuluyor. Hızlı HVA paneliyle donatılmış olan bu monitör, 3440x1440 çözünürlük sunarken, 240Hz yenileme hızı ve 1ms GTG tepki süresiyle özellikle hızlı oyunlarda kesintisiz ve akıcı bir deneyim sağlamayı hedefliyor. Monitörün 1500R kavis oranı ve 21:9 geniş ekran formatı, oyun ve multimedya içerikleri için oldukça etkileyici bir görüntü sunuyor. Ayrıca HDR400 desteği ile renkleri daha zengin ve canlı gösterirken, 400 cd/m² parlaklık seviyesi de yüksek bir görsel performans vadediyor.

AOC CU34G4Z, %91 DCI-P3 ve %99 sRGB renk kapsamı ile renk doğruluğunu iyileştirirken, 10 bit renk derinliği sayesinde 1,07 milyar renk gösterebiliyor. Bu özellikler, monitörün hem oyun hem de yaratıcı işler için uygun hale gelmesini sağlıyor. Ekranda Adaptive-Sync teknolojisi kullanılarak ekran yırtılması, takılmalar ve iz bırakmalar azaltılıyor; böylece hızlı aksiyon sahnelerinde görüntüler daha akıcı hale geliyor. Monitörde ayrıca karanlık sahnelerde görünürlüğü artıran Dark Boost, FPS oyunları için nişangah büyütme ve dinamik hedefleme gibi oyunculara özel geliştirmeler de bulunuyor.

Vivo yeni bütçe dostu akıllı telefon modelini satışa sundu 23 sa. önce eklendi

Aynı anda birden fazla kaynağı tek ekranda görmek isteyen kullanıcılar için PIP (resim içinde resim) ve PBP (yan yana iki görüntü) modları da yer alıyor. Bu özellikler, özellikle çoklu görev yürüten oyuncular ve profesyoneller için kullanışlı bir çözüm sunuyor.

Bağlantı noktaları açısından CU34G4Z, iki adet HDMI 2.1, bir DisplayPort 1.4, bir USB-B, iki USB 3.2 (hızlı şarj özelliği ile) ve bir ses çıkışı ile çeşitli cihaz bağlantı seçenekleri sunuyor. Monitörün ergonomik standı 130mm'ye kadar yükseklik ayarı, -5° ila 23° eğim ve ±20° döndürme özellikleri ile konforlu bir kullanım sağlıyor.

AOC ayrıca yakın zamanda HDR1000 desteği ve 1200 cd/m² parlaklığa sahip 27 inç, 2K QD-Mini LED bir monitör de piyasaya sürdü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

AOC, oyunseverler için yeni devasa monitörünü satışa sundu