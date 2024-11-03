Yeni Magic Mouse ve Magic Keyboard eski MacOS sürümlerde düzgün çalışmıyor

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Tam Boyutta Gör Apple’ın kısa süre önce tanıttığı USB Tip-C girişli yeni Magic Mouse ve Magic Keyboard aksesuarlarını tecrübe etmek isteyenlere önemli bir uyarı geldi. Apple’ın resmi açıklamaları gerçek hayatla uyuşmuyor.

Yeni Magic Mouse ve Magic Keyboard uyarısı

Apple, USB Tip-C girişli yeni aksesuarlarının tanıtımında, 2018 yılından sonraki tüm Mac cihazlarıyla uyumlu olduğunu belirtmişti. Ne var ki cihazı kullanmaya başlayan ilk tüketiciler hoş olmayan bir sürprizle karşılaşıyor.

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Paylaşılan deneyimlere göre macOS Sequoia 15 ve önceki sürümlerde olan Mac bilgisayarları yeni aksesuarları tam anlamıyla kullanamıyor. Bunlar arasında Touch ID ve eksik fonksiyon tuşları yer alıyor.

Kullanıcılar eksiksiz bir deneyim için macOS Sequoia 15.1 sürümünün gerekli olduğunu belirtiyor. Yani Apple’ın açıklamasında eksik noktalar var. Ayrıca macOS Sequoia güncellemesi 2019 iMac ve 2018 Mac mini cihazlarında kısmi olarak kurulabiliyor. Bunun bir dezavantaj oluşturup oluşturmayacağı henüz net değil.



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