Yeni Magic Mouse ve Magic Keyboard eski MacOS sürümlerde düzgün çalışmıyor

Yeni Magic Mouse ve Magic Keyboard uyarısı
Apple, USB Tip-C girişli yeni aksesuarlarının tanıtımında, 2018 yılından sonraki tüm Mac cihazlarıyla uyumlu olduğunu belirtmişti. Ne var ki cihazı kullanmaya başlayan ilk tüketiciler hoş olmayan bir sürprizle karşılaşıyor.
Paylaşılan deneyimlere göre macOS Sequoia 15 ve önceki sürümlerde olan Mac bilgisayarları yeni aksesuarları tam anlamıyla kullanamıyor. Bunlar arasında Touch ID ve eksik fonksiyon tuşları yer alıyor.
Kullanıcılar eksiksiz bir deneyim için macOS Sequoia 15.1 sürümünün gerekli olduğunu belirtiyor. Yani Apple’ın açıklamasında eksik noktalar var. Ayrıca macOS Sequoia güncellemesi 2019 iMac ve 2018 Mac mini cihazlarında kısmi olarak kurulabiliyor. Bunun bir dezavantaj oluşturup oluşturmayacağı henüz net değil.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über