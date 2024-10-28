Apple, USB-C'li Magic Keyboard, Magic Mouse ve Magic Trackpad'i tanıttı

USB-C'ye geçiş tamamlandı
Apple, 2018'e kadar tüm Mac ve Macbook bilgisayarlarını USB-C'ye geçirmişti. Daha sonra iPad ve son olarak 2023'te iPhone 15 ile USB-C'ye geçişini tamamlayan Apple, yeni aksesuarlarıyla, kullanıcıların Lightning kablosunda tamamen kurtulmalarına olanak tanıyacak.
Fiyatlara gelirsek, Touch ID'ye ve sayısal tuş takımına sahip olan Magic Keyboard 9.119 TL, Magic Touchpad 7.149 TL ve Magic Mouse 4.779 TL fiyattan Apple Store'da satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu