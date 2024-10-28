Apple, USB-C'li Magic Keyboard, Magic Mouse ve Magic Trackpad'i tanıttı

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Tam Boyutta Gör Apple, sonunda Lightning portunu Mac aksesuarlarından kaldırıyor. Şirket, USB-C girişine sahip Magic Keyboard, Magic Mouse ve Magic Trackpad'in güncellenmiş sürümlerini tanıttı.

USB-C'ye geçiş tamamlandı

Apple, 2018'e kadar tüm Mac ve Macbook bilgisayarlarını USB-C'ye geçirmişti. Daha sonra iPad ve son olarak 2023'te iPhone 15 ile USB-C'ye geçişini tamamlayan Apple, yeni aksesuarlarıyla, kullanıcıların Lightning kablosunda tamamen kurtulmalarına olanak tanıyacak.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör Her üç aksesuar da siyah ve beyaz renklere sahip ve önceki tasarımlarını koruyor. Magic Mouse'ın alt tarafında yer alan ve çokça eleştirilen bağlantı portu, maalesef USB-C'li modelde de aynı yerini koruyor.

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Fiyatlara gelirsek, Touch ID'ye ve sayısal tuş takımına sahip olan Magic Keyboard 9.119 TL, Magic Touchpad 7.149 TL ve Magic Mouse 4.779 TL fiyattan Apple Store'da satışa sunulmuş durumda.

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