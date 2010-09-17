Apple 27-inç boyutundaki Cinema Display LED monitörünü satışa sunuyor

Apple resmi tanıtımını birkaç hafta önce yaptığı 27-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sunuyor. Cinema Display ailesinin LED tabanlı yeni modeli, IPS panel kullanıyor ve 2560 x 1440 piksel doğal çözünürlük desteği ile grafik profesyonellerine göz kırpıyor. Açıklanan bilgilere göre tepki süresi 12ms, karşıtlık oranı 1000:1 ve parlaklık seviyesi de 375cd/m2 olarak belirlenen yeni monitör, görüntü aktarımı için Mini DisplayPort ara birimini kullanırken, üzerinde yer alan üç adet port sayesinde USB çoklayıcı görevi de görebiliyor.

Ortam ışık sensörüne, iSight internet kamerasına ve 49 Watt kapasiteli 2.1 entegre ses sistemine sahip olan 27-inç boyutundaki Cinema Display LCD monitör, 999$ seviyesindeki etiket fiyatıyla önümüzdeki iki hafta içerisinde raflardaki yerini almış olacak.