Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple 27-inç boyutundaki Cinema Display LED monitörünü satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,3b
1
18
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple resmi tanıtımını birkaç hafta önce yaptığı 27-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sunuyor. Cinema Display ailesinin LED tabanlı yeni modeli, IPS panel kullanıyor ve 2560 x 1440 piksel doğal çözünürlük desteği ile grafik profesyonellerine göz kırpıyor. Açıklanan bilgilere göre tepki süresi 12ms, karşıtlık oranı 1000:1 ve parlaklık seviyesi de 375cd/m2 olarak belirlenen yeni monitör, görüntü aktarımı için Mini DisplayPort ara birimini kullanırken, üzerinde yer alan üç adet port sayesinde USB çoklayıcı görevi de görebiliyor.

Ortam ışık sensörüne, iSight internet kamerasına ve 49 Watt kapasiteli 2.1 entegre ses sistemine sahip olan 27-inç boyutundaki Cinema Display LCD monitör, 999$ seviyesindeki etiket fiyatıyla önümüzdeki iki hafta içerisinde raflardaki yerini almış olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
aynisini ben kullaniyorum, yok boyle goruntu... Sadece Appleda var :)))) postimage.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ExECaLiBuR 7 yıl
Çözünürlük konusunda bir yenilik yapmamış. Retina olsaydı herhalde 5760x2880p gibi bir şey olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pixyslave 9 yıl
Ekranlarin babasi bu iste
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Riukeen 9 yıl
299$ Yurt dışı fiyatı olan mal = 2000 ytl
999$ aynen = 5000 fln olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Warfeet 9 yıl
şu anda bunun 2.88 i7 quad 27 inc olanını kullanıyorum...
ses yok, ısınma yok, ekran kalitesi 2540, hız-uçuyor.. kilitlenmi HİÇ YOK..
1 tek güç kablosu, 1 internet girişi başka kablo yok yani temizlik...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chamicals2 9 yıl

Warfeet

şu anda bunun 2.88 i7 quad 27 inc olanını kullanıyorum...

ses yok, ısınma yok, ekran kalitesi 2540, hız-uçuyor.. kilitlenmi HİÇ YOK..
1 tek güç kablosu, 1 internet girişi başka kablo yok yani temizlik...




işte windowscuların hayali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
fiyatından çok marka paarsı vermesi koyuyor ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Antarktikali 9 yıl

vidoko

fiyatından çok marka paarsı vermesi koyuyor ..

Aynen katılıyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mczaga 9 yıl
Yurtdışından getirtsem kaç dolara mal olur bu alet? 1800 tl yi geçermi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 9 yıl
bunları mini display portlu pclerde kullanma şansımız varmı ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl

osmanefeozkan

bunları mini display portlu pclerde kullanma şansımız varmı ??

tabiki kullanabilirsiniz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 9 yıl
bu ürünün 20" olanı olsa hemen alırım. ama gel gelelim mac kullanıcıları hep büyükten yana. bence mühim olan işlevi... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl

xense

bu ürünün 20" olanı olsa hemen alırım. ama gel gelelim mac kullanıcıları hep büyükten yana. bence mühim olan işlevi... :)

profesyoneller için mühim olan ise daha fazla çalışma alanıdır.. doğru renk oranıdır. herşeyi oyuna yormayın. bir profesyonel için 20" monitör işkencedir.. açıcaksın bütün pencereleri rahat rahat çalışacaksın.. tabi hiç bilmeyen anlamaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isbag 9 yıl
keşke 2000 dolara satsalar 299$ lık iPhone 4 2500 lira üstü fiyata satıyolarsa bizim burda bir led tv parası or onu 2000 tlyi geçer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ocosman 9 yıl
2 ms ve aynı fiyata türkiyede keşke satılsa süper olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17301 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Monitör, led ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Zotac GTX 480 AMP video inceleme 9 yıl Vestel ve Freescale, önemli bir anlaşmaya imza attı 9 yıl 1e1: Roccat ve Speed Link'in oyuncu aksesuarları mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim