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Cuppertino merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki haftalarda iPhone 14 serisinin seri üretimine başlamaya hazırlanıyor. Bildirilenlere göre küresel pazarda yaşanan tedarik sıkıntılarını azaltmak için çalışmalarını hızlandıran şirket, şimdiden yeni önlemler almaya başladı.

iPhone 14'ün tedarikçi sayısı artıyor

Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Ming-Chi Kuo, Çinli entegre devre üreticisi SG Micro'nun üst düzey iPhone 14 modelleri için kalite onayından geçtiğini ve Apple’ın tedarikçi listesine eklendiğini bildirdi. Bununla birlikte iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri, Çinli üreticinin batarya ve voltaj seviyesini kontrol eden entegre devrelerini kullanacak.

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SG Micro’nun Apple’ın üst düzey cihazları için ilk kez parça tedariki sağlayacağını söyleyen Kuo, bu durumun Çinli firmanın satışlarını arttıracağını ve iPhone 14 gönderilerini de hızlandıracağını düşünüyor. Bilindiği üzere Mayıs ayında yaşanan Covid-19 kapanmaları, iPhone üretiminde üç haftalık bir gecikmeye neden olmuştu. SG Micro ile beraber Apple'ın artan tedarikçi sayısı, üretimde yaşanacak sorunları hafifletebilir.

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Apple, iPhone 14 üretimi için tedarikçi sayısını arttırıyor