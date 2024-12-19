Apple, abonelikle iPhone satma fikrinden vazgeçti: Peki ama neden?

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Tam Boyutta Gör Apple'ın 2022 yılında abonelik hizmetiyle iPhone satma planları yaptığı ortaya çıkmıştı. Ancak gelen son bilgiler, şirketin bu plandan vazgeçtiğini ortaya koyuyor.

Apple'ın planladığı abonelik fikrine göre, aylık belirli bir ücret edeyerek iPhone sahibi olmaya dayanıyordu. Bu fikre göre, bazı durumlarda ek ücret ödemeden yeni iPhone'a yükseltme yapmak mümkün olabiliyordu. Apple'ın beklentisi, iPhone’un maliyetini doğrudan karşılaması durumunda, insanların daha sık yükseltme yapacağı ve şirketin düzenli gelirini artıracağı yönündeydi.

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Apple abonelik planından neden vazgeçti?

Şirketin bu plandan vazgeçmesinin nedeni olarak düzenlemelere tabi olmak istememesi gösteriliyor. Bloomberg, aydan aya ödemelerin Apple'ı kredi kartı şirketleriyle aynı düzenlemelere uymasını gerektireceğini, şirketin böyle bir incelemenin içine girmek istemediğini belirtiyor. Ayrıca, donanım aboneliğinin Apple'ın operatörlerle olan ilişkilerinde sorunlar yaratacağı endişesi de etkenlerden biri olarak görülüyor.

Apple'ın abonelik hizmeti üzerinde çalışmayı ne zaman bıraktığı doğrulanmadı ancak üzerinde çalışan ekibin birkaç ay önce dağıtılmış ve başka projelere yeniden atanmış olması muhtemel.

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Apple, abonelikle iPhone satma fikrinden vazgeçti