TSMC'nin 3nm sürecine ilgi hala yoğun: Firmalar kapasite bulamıyor

Yapay zeka alanında faaliyet gösteren GPU ve CPU üreticilerinden büyük bulut şirketlerine kadar hemen herkes büyük ölçüde TSMC’ye bağımlı durumda. Ancak mevcut kapasite bu yoğun talebi karşılamaya yetmiyor. DigiTimes’a göre 3nm üretimi ciddi şekilde kısıtlı ve bu durum şirketleri ürün planlarında önemli değişiklikler yapmaya zorluyor.

Apple ve NVIDIA gibi "sadık" müşterilere öncelik veriliyor

Bu ortamda Apple ve NVIDIA gibi devler öne çıkıyor. Hem üretim hatlarına öncelikli erişimleri var hem de yüksek hacimli siparişleri sayesinde rakiplerine alan bırakmıyorlar. Özellikle NVIDIA’nın TSMC ile olan yakın ilişkisi, onu A16 (1.6nm) gibi gelişmiş üretim süreçlerinde ayrıcalıklı bir konuma getiriyor. Bu da uzun vadede bu şirketlerin yapay zeka rekabetinde avantajını artırıyor.

Öte yandan Intel ve AMD gibi tüketici ürünleri de geliştiren firmalar da 3nm üretime ihtiyaç duyuyor. Ancak yapay zeka sektörüne verilen öncelik nedeniyle bu şirketlere ayrılan kapasite daha düşük kalıyor. Aynı durum ASIC üreticileri için de geçerli.

TSMC’ye bağımlı kalmak istemeyen şirketler için tek seçenek ise alternatif dökümhanelere yönelmek. Bu noktada Samsung Foundry ve Intel Foundry Services dikkat çekiyor. Ancak şu an için bu alternatiflerin TSMC kadar yüksek hacimli üretim kapasiteleri bulunmuyor. Ancak bu yoğun talep, bu şirketler için önemli bir fırsat alanı yaratıyor.