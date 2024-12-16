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Tam Boyutta Gör Apple, gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisiyle köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Şirketin seriye iPhone 17 Air isimli ince bir model ekleyeceği biliniyor. Bu modelin yüksek fiyatlı olması bekleniyordu, ancak yeni gelen bilgiler, cihazın Pro modellerden daha düşük fiyata sahip olacağını ortaya koyuyor.

iPhone 17 Air'in, temel iPhone 16'nın 7,8 mm kalınlığına kıyasla oldukça ince (5 mm ile 6.25 mm arasında) bir gövdeye sahip olması bekleniyor. Öyle ki, Apple'ın 2014'de piyasaya sürdüğü en ince modeli iPhone 6'nın 6,9 mm inceliğin geride bırakarak, bugüne kadarki en ince iPhone modeli olması bekleniyor.

iPhone 17 Air: Apple'ın en ince telefonu seri üretime girdi 2 gün önce eklendi

899 dolardan satışa sunulabilir

iPhone 17 Air'ın gelecek yılki Pro modellerinin üzerinde bir fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyordu. Ancak gelen yeni bilgiler, yeni modelin Pro'ların altında bir fiyata sahip olacağını öngörüyor. Dolayısıyla, şu anda ABD'de 999 dolardan başlayan Pro serisinden daha düşük, muhtemelen 899 dolar fiyattan satışa sunulabilir. Ancak, Apple'ın Pro modellerinde fiyat artışına gitmesi durumunda, 999 dolardan satışa çıkması da olası.

iPhone 17 Air ile ilgili bugüne kadar edindiğimiz bilgilere göre telefon, tek arka kameraya sahip olacak. Diğer modeller gibi A19 işlemcisi ve 8 GB RAM ile donatılması beklenen cihaz, hafifliği ve inceliğiyle zarif bir tasarım isteyen kullanıcılara hitap edecek.

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iPhone 17 Air, Pro serisinden düşük fiyata sahip olabilir