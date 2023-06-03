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    Apple AR/VR başlıkları için yapay zeka mühendisleri arıyor

    5 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan WWDC23 etkinliğinde Apple'ın, AR/VR başlıklarını tanıtması bekleniyor. Zira Apple, şimdiden AR/VR başlıkları için yazılım mühendisi ilanlarını yayınladı.
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    Apple AR/VR başlıkları için yapay zeka uzmanları arıyor Tam Boyutta Gör
    Apple tarafından yayınlanan yeni iş ilanlarına göre şirket, artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR) de dahil olmak üzere şirketin "en gelişmiş teknolojileriyle" çalışmak için üretken yapay zeka geçmişine sahip uzmanlar arıyor.

    Apple'ın iş ilanları web sitesinde yayınlanan ve Mark Gurman tarafından vurgulanan yeni bir ilanda, Cupertino'da artırılmış ve sanal gerçeklikle ilgili uygulamalar oluşturmak için makine öğrenimi modelleri üzerinde çalışacak yazılım mühendisi arandığı belirtilmekte.

    AR/VR başlığı için yapay zeka uygulamaları etkili bir yol

    Gurman, Apple'ın önümüzdeki pazartesi günü WWDC23 açılış konuşmasında tanıtılması beklenen AR/VR başlığı için yapay zeka uygulamaları geliştirmenin cihaz üzerinde etkili bir yol olacağına inanmakta. Zira yayınlanan ilan açıklamasında şu cümlelere yer verildi:

    "Yapay zeka, Apple'ın ürünlerini ve dünya çapında milyarlarca insana sunduğu deneyimleri geliştirmek için büyük bir fırsat sunuyor. Apple'ın Öğrenme Teknolojisi Grubu, Konuşmaya Dayalı ve Üretken Yapay Zeka konusunda geçmişi olan ve/veya bu alanlara ilgi duyan Makine Öğrenimi mühendisleri arıyor! Artırılmış ve Sanal Gerçeklik (AR/VR) alanındaki uzmanlığınızı geliştirirken Apple'ın en gelişmiş teknolojilerinin üzerine uygulamalar inşa etmek için yenilikçi modellerden yararlanacaksınız."

    Ocak ayında The Information, Apple'ın hem geliştiricilerin hem de müşterilerin Siri de dahil olmak üzere AR/VR başlık için artırılmış gerçeklik uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyacak yeni yazılım araçları üzerinde çalıştığını bildirmişti.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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